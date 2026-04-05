Artemis II: la tripulación dice que ya vio la cara oculta de la Luna

Los astronautas de la misión Artemis II aseguraron desde el espacio, en una entrevista con el canal NBC, que ya tuvieron el primer vistazo a la cara oculta de la Luna, que tienen previsto sobrevolar este lunes, en lo que marcará un hito como la primera misión tripulada que lo hace.

En la entrevista, que según un periodista de NBC fue realizada “a la mayor distancia de la historia”, la astronauta Christina Koch se mostró sorprendida y agradecida por haber visto esa cara más lejana del satélite natural, mientras la tripulación se pasaba un micrófono que flotaba dentro de la nave Orión.

"Bueno, anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver", expresó.

"Y efectivamente, sacamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro", manifestó la primera mujer que viaja a la Luna en una de las misiones más diversas de la NASA, cuya tripulación completan el piloto afroamericano Victor Glover, el canadiense Jeremy Hansen y el comandante Reid Wiseman.

Una misión histórica

En la entrevista, realizada a unos 287.000 kilómetros (155.000 millas) de la Tierra, los astronautas incluso preguntaron si era sábado en el planeta, al admitir que han perdido la noción del tiempo.

"Hemos escuchado un rumor aquí arriba de que en realidad es sábado allá en la Tierra", manifestaron.

Maravillados por las vistas desde la nave Orión, los astronautas de Artemis II, la primera misión que orbitará la Luna en más de 50 años, se mostraron agradecidos por poder vivir esta experiencia.

"El hecho de que solo cuatro de nosotros podamos estar aquí te pone de rodillas", manifestó el canadiense.

"Sinceramente, es increíble pensar que en 1972 hubiera humanos aquí arriba, y ahora ver lo difícil que es esto y lo duro que está trabajando el equipo para poder ver la Luna, ver la Tierra y saber que estamos entre esos dos cuerpos celestes. Eso se siente cuando miras por la ventana. Es realmente impresionante estar aquí arriba, mirar la Luna hacia la que te diriges y verla cada vez más cerca", indicaron.

Lo que sigue en el recorrido

La tripulación ahora se prepara para fotografiar el lado lejano de la Luna este lunes, con el apoyo de una veintena de controladores desde el centro de misión de la NASA en Houston (Texas), desde donde NBC realizó la entrevista.

La NASA enfatizó que están construyendo “sobre el trabajo de los gigantes que comenzaron esto en la era Apolo”.

Cuando la tripulación, que no alunizará, pase este lunes por la cara oculta de la Luna, perderá la comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, algo que, según la NASA, está totalmente previsto y controlado.

Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar. EFE