Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos heridos

Este sábado en la tarde se registró un fuerte tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C., Estados Unidos. Exactamente, los hechos se presentaron en la intersección de Pennsylvania Avenue y la calle 17 Northwest.

Los agentes del Servicio Secreto respondieron a una llamada donde se indicaba que habían disparos. De acuerdo con los primeros reportes, al momento del incidente, el presidente Donald Trump se encontraba dentro de la residencia presidencial.

Dos heridos y un posible sospechoso

Las autoridades informaron que al menos dos personas resultaron heridas por los impactos, una de ellas en estado grave. Además, se cree que uno de los afectados podría ser sospechoso del ataque, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

A través de la red social X, el director del FBI, Kash Patel, informó que agentes de la entidad ya se encuentran en el lugar colaborando con el Servicio Secreto: “El FBI está en la escena y trabaja junto al Servicio Secreto en respuesta a los disparos ocurridos cerca de los terrenos de la Casa Blanca. Mantendremos informada a la población tan pronto como sea posible”, señaló.

Testigos reportaron múltiples disparos

Por otro lado, periodistas que estaban en la zona aseguraron haber escuchado entre 20 y 30 disparos durante el incidente.

Por el momento, la Casa Blanca permanece bajo cierre de emergencia mientras el Servicio Secreto mantiene un fuerte operativo de seguridad en el área.

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