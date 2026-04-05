Inteligencia y campaña: el nuevo frente de choque entre Petro y De la Espriella

Un mensaje del presidente Gustavo Petro sobre supuestos informes de inteligencia que involucrarían al candidato Abelardo de la Espriella abrió una nueva controversia en la campaña presidencial. Lo que empezó como un cruce en redes terminó en solicitudes de investigación y en preguntas sobre los límites del aparato de inteligencia en plena contienda electoral.

Del contrato de pasaportes al choque electoral

La controversia se activó cuando Petro volvió a referirse a Thomas Greg & Sons en medio de la disputa por el modelo de expedición de pasaportes. En ese contexto, el Presidente afirmó que existían informes de inteligencia sobre conversaciones entre los hermanos Bautista, accionistas de la firma, y De la Espriella, y sugirió que allí habría intereses cruzados entre el negocio de pasaportes y la campaña presidencial. Con esa publicación, la discusión dejó de girar solo alrededor del contrato y pasó a tocar un punto más sensible: el origen de la información mencionada por el jefe de Estado.