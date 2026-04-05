Inicio
Regiones

Hela 5, la pastor belga del Ejército que caminó 28 km para reencontrarse con su guía

Dom, 05/04/2026 - 10:30
Hela 5 sobrevivió a un ataque con dron y recorrió 28 kilómetros en el Catatumbo para volver con su guía canino.
Hela 5, perra del Ejército Nacional
Créditos:
Ejército Nacional

Una pastor belga del Ejército Nacional de Colombia protagonizó una historia de supervivencia en la región del Catatumbo, tras recorrer 28 kilómetros para reencontrarse con su guía canino luego de un ataque armado.

Se trata de Hela 5, una canina de tres años que hace parte del Grupo de Explosivos y Demoliciones (EOD) del Batallón de Operaciones Terrestres No. 8, adscrito a la Brigada Contra el Narcotráfico No. 2 del Ejército.

El hecho ocurrió en zona rural de Tibú, cuando el pelotón al que estaba asignada fue atacado con un dron por integrantes del ELN. En medio del operativo, la perra quedó extraviada y permaneció durante siete días sin alimento, en condiciones extremas.

A pesar de ello, logró orientarse siguiendo el rastro de su guía, el soldado Julián Naveros, y caminó hasta la base militar de Vetas Central, donde finalmente fue encontrada por las tropas.

El reencuentro se dio días después, cuando el uniformado regresó desde San José de Cúcuta, a donde había sido trasladado tras el ataque.

Hela 5
Créditos:
Ejército Nacional

Clave en operaciones contra el narcotráfico

Además de su historia de supervivencia, Hela 5 ha tenido un papel relevante en operaciones recientes contra estructuras ilegales en la región.

En la vereda Morretón, municipio de Durania, la canina permitió ubicar un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, con capacidad de producción de hasta dos toneladas mensuales.

En el lugar fueron incautados 1.007 kilogramos de cocaína, 192 galones de sustancia en suspensión, 935 galones de químicos líquidos y 263 kilogramos de insumos sólidos, además de maquinaria utilizada en la producción del alcaloide.

De acuerdo con las autoridades, este resultado afectó las finanzas del grupo armado en cerca de $3.550 millones y evitó la circulación de más de un millón de dosis de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Hela 5 ha participado en cerca de 20 operaciones militares y continúa siendo clave en la detección de explosivos y en la verificación de zonas para garantizar la seguridad de las tropas y la población civil.

Colombia
Regiones
Perros
Ejército Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Demandarán de nuevo el nombramiento de Rusinque en la SIC
Título SEO: Nuevo litigio por nombramiento de Rusinque en la SIC Meta descripción: La nueva designación de Cielo Rusinque en la SIC será demandada tras el fallo que anuló su nombramiento anterior. Lead: El nuevo nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio será demandado ante el Consejo de Estado, luego de que ese mismo tribunal anulara su designación anterior por incumplir los requisitos del cargo. El caso abre un nuevo pulso jurídico sobre la validez del decreto con el que
El nuevo decreto que devolvió a Cielo Rusinque a la SIC será demandado ante el Consejo de Estado, tras la nulidad de su nombramiento anterior.
Colombia
¿Envió plata por error en Nequi? Esto es lo que puede hacer
Nequi aclara qué hacer si envía plata por error
Nequi explicó cómo reportar una transferencia equivocada y qué opciones tiene el usuario para pedir la devolución del dinero.
Colombia
Semana Santa cierra con menos siniestros y más controles en vías
La Policía reportó menos homicidios y accidentes en Semana Santa y activó un plan retorno con 5.800 uniformados en las vías.
La Policía reportó menos homicidios y accidentes en Semana Santa y activó un plan retorno con 5.800 uniformados en las vías.
Mundo
NASA promete menos pasividad y más presión rumbo a la Luna
El administrador de la NASA dijo que la agencia está cambiando su forma de operar y aumentando la presión sobre contratistas y cadena de suministro.
El administrador de la NASA dijo que la agencia está cambiando su forma de operar y aumentando la presión sobre contratistas y cadena de suministro.