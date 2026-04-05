Una pastor belga del Ejército Nacional de Colombia protagonizó una historia de supervivencia en la región del Catatumbo, tras recorrer 28 kilómetros para reencontrarse con su guía canino luego de un ataque armado.
Se trata de Hela 5, una canina de tres años que hace parte del Grupo de Explosivos y Demoliciones (EOD) del Batallón de Operaciones Terrestres No. 8, adscrito a la Brigada Contra el Narcotráfico No. 2 del Ejército.
El hecho ocurrió en zona rural de Tibú, cuando el pelotón al que estaba asignada fue atacado con un dron por integrantes del ELN. En medio del operativo, la perra quedó extraviada y permaneció durante siete días sin alimento, en condiciones extremas.
A pesar de ello, logró orientarse siguiendo el rastro de su guía, el soldado Julián Naveros, y caminó hasta la base militar de Vetas Central, donde finalmente fue encontrada por las tropas.
El reencuentro se dio días después, cuando el uniformado regresó desde San José de Cúcuta, a donde había sido trasladado tras el ataque.
Clave en operaciones contra el narcotráfico
Además de su historia de supervivencia, Hela 5 ha tenido un papel relevante en operaciones recientes contra estructuras ilegales en la región.
En la vereda Morretón, municipio de Durania, la canina permitió ubicar un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, con capacidad de producción de hasta dos toneladas mensuales.
En el lugar fueron incautados 1.007 kilogramos de cocaína, 192 galones de sustancia en suspensión, 935 galones de químicos líquidos y 263 kilogramos de insumos sólidos, además de maquinaria utilizada en la producción del alcaloide.
De acuerdo con las autoridades, este resultado afectó las finanzas del grupo armado en cerca de $3.550 millones y evitó la circulación de más de un millón de dosis de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Hela 5 ha participado en cerca de 20 operaciones militares y continúa siendo clave en la detección de explosivos y en la verificación de zonas para garantizar la seguridad de las tropas y la población civil.