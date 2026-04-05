Una pastor belga del Ejército Nacional de Colombia protagonizó una historia de supervivencia en la región del Catatumbo, tras recorrer 28 kilómetros para reencontrarse con su guía canino luego de un ataque armado.

Se trata de Hela 5, una canina de tres años que hace parte del Grupo de Explosivos y Demoliciones (EOD) del Batallón de Operaciones Terrestres No. 8, adscrito a la Brigada Contra el Narcotráfico No. 2 del Ejército.

El hecho ocurrió en zona rural de Tibú, cuando el pelotón al que estaba asignada fue atacado con un dron por integrantes del ELN. En medio del operativo, la perra quedó extraviada y permaneció durante siete días sin alimento, en condiciones extremas.

A pesar de ello, logró orientarse siguiendo el rastro de su guía, el soldado Julián Naveros, y caminó hasta la base militar de Vetas Central, donde finalmente fue encontrada por las tropas.

El reencuentro se dio días después, cuando el uniformado regresó desde San José de Cúcuta, a donde había sido trasladado tras el ataque.