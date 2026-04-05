Trump amenaza a Irán con "desatar el infierno" si no reabre Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar "el infierno" en Irán mediante ataques contra infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que le dio al país para desbloquear Ormuz, e instó a la república islámica a reabrir "el puto estrecho".

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió Trump en su red social Truth Social.

"Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá", añadió el republicano.

Ultimátum sobre Ormuz

El mandatario amplió hace unos días hasta el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán.

Trump prometió que, si Irán no resuelve esta situación antes del plazo, destruirá sus centrales eléctricas.

Ese eventual ataque podría presionar aún más al alza los precios de la energía, los combustibles y las cadenas de suministro, en un contexto en el que ya se encuentran disparados.

Las amenazas de Trump

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!", había escrito el sábado el republicano en sus redes.

Además, el presidente estadounidense prometió hace unos días atacar "con dureza" a Irán en las próximas dos o tres semanas.

Trump se dirigió a la nación el miércoles en un mensaje en el que no informó detalles concretos para poner fin a la guerra ni presentó una estrategia para la reapertura de Ormuz.

Respuesta desde Teherán

La reacción iraní llegó horas después. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán, respondió en X que los movimientos “temerarios” de Trump están arrastrando a Estados Unidos a un “infierno” y advirtió que toda la región puede arder si Washington sigue, según dijo, la línea del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En un segundo mensaje, sostuvo que la única salida pasa por respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a “este juego peligroso”, con lo que Teherán endureció su respuesta pública frente al ultimátum de Washington sobre Ormuz.