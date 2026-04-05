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¿Envió plata por error en Nequi? Esto es lo que puede hacer

Dom, 05/04/2026 - 14:26
Nequi explicó cómo reportar una transferencia equivocada y qué opciones tiene el usuario para pedir la devolución del dinero.
Nequi aclara qué hacer si envía plata por error
Créditos:
Inteligencia artificial

Nequi explicó qué puede hacer un usuario cuando envía plata por error a otro número. La app permite reportar el movimiento y pedir la devolución, pero no puede revertir la transferencia de manera automática una vez el dinero llega a la cuenta del destinatario.  

Uno de los errores más frecuentes en las billeteras digitales sigue siendo transferir plata al número equivocado. Frente a ese escenario, Nequi aclaró que sí existe una ruta dentro de la aplicación para dejar constancia del caso y gestionar la reclamación, aunque eso no significa que la plataforma pueda sacar de vuelta los recursos por decisión propia. 

La app permite reportar, no deshacer el giro

La herramienta está dentro del detalle del envío. Desde la sección de Movimientos, el usuario puede abrir la transacción, seleccionar “¿Algún problema con este movimiento?” y marcar la opción correspondiente al error. Ese proceso deja trazabilidad del caso y genera un radicado, pero la devolución sigue dependiendo de que la persona que recibió la plata acepte regresarla.  

Nequi también mantiene disponible la función “Pide”, con la que el usuario puede solicitar directamente el dinero al destinatario. La lógica de la plataforma es esa: facilitar el contacto y dejar registro del reclamo, no ejecutar una reversa automática. Por eso, uno de los puntos que más insiste en aclarar la compañía es que no existe una opción para debitar plata de otra cuenta sin autorización

Esa precisión resulta clave porque buena parte de la confusión entre usuarios parte de una expectativa equivocada: creer que reportar el error basta para anular la operación. En realidad, si la transferencia ya fue exitosa, el control del dinero pasa a la cuenta receptora.  

¿Qué pasa con la plata y cómo evitar el error?

Hay, sin embargo, un escenario distinto. Si la persona intenta enviar dinero a un número que no tiene Nequi activo, la operación no se completa y la plata permanece en la cuenta de origen. El problema aparece cuando el número sí existe y pertenece a otra persona. 

La plataforma también explicó qué debe hacer quien recibe una consignación de un desconocido: no usar ese dinero y revisar las notificaciones, porque desde allí puede llegar la solicitud de devolución. Incluso el receptor puede reportar el caso en la app para facilitar el proceso. 

La recomendación práctica sigue siendo revisar con cuidado antes de confirmar. Nequi recuerda que, antes de enviar, muestra datos parciales del destinatario para ayudar a verificar que el giro va a la persona correcta. La advertencia no es menor en una aplicación que ya supera los 27 millones de usuarios en Colombia. Más que una reversa inmediata, lo que hoy ofrece la plataforma es una ruta más visible para reportar el error y pedir el dinero de vuelta. 

Nequi
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