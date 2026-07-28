La Empresa Metro de Bogotá sancionó en primera instancia al concesionario Metro Línea 1 S.A.S. por incumplir el plazo establecido para terminar la estructura de la estación Ciudad Kennedy, una de las 16 paradas que tendrá la primera línea del sistema.

La multa fue fijada en $358.497.799 y corresponde al retraso en la denominada Unidad de Ejecución 162, que comprende la estructura de la nave central de la estación número 3.

El plazo venció pese a una ampliación de 60 días

De acuerdo con el Contrato de Concesión 163 de 2019, la estructura debía estar terminada el 31 de enero de 2026. Los informes de interventoría ya identificaban esa fecha como el límite contractual para la unidad de ejecución.

Antes del vencimiento, el concesionario utilizó el mecanismo contractual de compra de plazo para obtener 60 días adicionales, por un valor cercano a $1.560 millones. La nueva fecha de terminación quedó fijada para el 1 de abril de 2026, pero la obra tampoco fue completada dentro de ese término.

La compra de plazo no corresponde a una multa. Este mecanismo permite extender la fecha de una unidad de ejecución a cambio de una reducción en la retribución que recibirá el concesionario. En antecedentes del mismo contrato, la Empresa Metro ha explicado que el valor se descuenta al momento de reconocer el pago correspondiente a la obra.

Tras el nuevo incumplimiento, la interventoría reportó la situación y la Empresa Metro adelantó el procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad de Metro Línea 1. La sanción fue calculada de manera proporcional al periodo durante el cual se mantuvo el incumplimiento.

¿Qué falta en la estación Ciudad Kennedy?

Con corte a julio de 2026, la unidad correspondiente a la estructura de la estación registraba un avance del 95,45 %, por lo que permanecía pendiente el 4,55 % de los trabajos contemplados en ese componente.

La estación Ciudad Kennedy está ubicada sobre la avenida Villavicencio, entre las carreras 80D y 80G. El nombre fue seleccionado mediante una votación ciudadana y corresponde a la antigua estación número 3 del proyecto.

El retraso informado se concentra en una unidad específica y no significa que toda la estación tenga el mismo porcentaje de avance. Su construcción está dividida en componentes diferentes, entre ellos la estructura central, los acabados, los accesos peatonales y las áreas complementarias.

La decisión de la Empresa Metro fue adoptada en primera instancia, por lo que el procedimiento todavía no está cerrado. El concesionario podrá controvertir la determinación mediante los mecanismos previstos dentro del proceso administrativo antes de que la multa quede en firme.

La sanción se conoce cuando la Primera Línea del Metro de Bogotá registra un avance general del 80,37 %, con corte al 30 de junio de 2026. La Empresa Metro y la interventoría continuarán verificando la terminación de los trabajos pendientes y el cumplimiento de las demás fechas establecidas en el contrato.