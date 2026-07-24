Necropsia revela cómo murió Natalia Villalba: descartan desmembramiento

El informe de necropsia practicado al cuerpo de la modelo y diseñadora Natalia Villalba, de 36 años, confirmó que murió a causa de un trauma craneoencefálico ocasionado por múltiples golpes con un objeto contundente. Además, el dictamen descartó que el cuerpo hubiera sido desmembrado, como se especuló en un inicio.

Según Medicina Legal, la causa de muerte fue un politraumatismo contundente craneoencefálico, que le provocó dos fracturas en el cráneo, una fractura de mandíbula, lesiones en la cabeza, una fractura de tórax y múltiples hematomas en diferentes partes del cuerpo.

El caso corresponde al feminicidio ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá. Por estos hechos, la Fiscalía señaló como presunto responsable al ciudadano británico Foster Martinson, quien permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación, las lesiones habrían sido ocasionadas con un objeto de características similares a un utensilio de cocina. La Fiscalía sostiene que el crimen habría estado motivado por una presunta obsesión y celos.

Las autoridades también establecieron que Martinson ingresó al apartamento con autorización de la víctima, pero habría registrado un nombre diferente al suyo en el control de visitantes. La reconstrucción de los hechos indica que permaneció cerca de tres horas en el inmueble y, antes de salir, presuntamente cambió su ropa, la arrojó al ducto de basuras y se llevó el teléfono celular de Natalia Villalba para dificultar la investigación.