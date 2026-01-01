Pasaje de Transmilenio subiría a $3.550 según decreto en borrador

La Alcaldía de Bogotá habilitó para comentarios un borrador de decreto que fija la tarifa plena del SITP (en sus componentes troncal y zonal) en $3.550 para 2026. El texto todavía no está en firme: queda sujeto a observaciones y a las firmas correspondientes para que entre en vigencia.

Un borrador que ajusta el valor previsto

En las últimas semanas de 2025, en discusiones públicas sobre el presupuesto se había mencionado como referencia una tarifa cercana a $3.450. Con el documento puesto en comentarios, el escenario cambia a $3.550. Si se confirma, el aumento sería de $350 frente a la tarifa de 2025 y de $100 por encima de esa cifra que venía sonando como guía.

El borrador usa de forma explícita el concepto de “tarifa plena”, es decir, el valor completo del pasaje para el servicio urbano. En la práctica, ese es el número que vería la mayoría de usuarios cuando valide su ingreso al sistema.

Qué explica el Distrito sobre el cambio

El ajuste se plantea después del incremento del 23% del salario mínimo para 2026. El Distrito señala que parte de los costos del sistema están ligados a ese referente, por lo que un aumento mayor al esperado obliga a recalcular. En otras palabras: si el cálculo anterior se hizo con una proyección de incremento más baja, el nuevo porcentaje presiona la cuenta.

En el borrador también se mencionan variables que influyen en la operación, como inflación y combustibles, además de costos de mantenimiento y funcionamiento. Son factores que, sumados, se reflejan en el valor final del pasaje.

Transbordos y TransMiPass: lo que se mantiene

El documento conserva el esquema de transbordos dentro de una ventana de 125 minutos, con posibilidad de hacer hasta dos transbordos sin pagar de nuevo la tarifa plena, siempre que se cumplan las condiciones vigentes del sistema y el uso de tarjeta personalizada.

También se mantiene TransMiPass, un plan mensual de $160.000 con 65 validaciones en 30 días, contado desde la primera validación. Para usuarios frecuentes, el valor por viaje puede resultar más bajo que pagar cada pasaje por separado, pero depende del uso real.

Comentarios abiertos y firmas pendientes

El borrador se publicó la noche del 31 de diciembre de 2025 y estará habilitado para comentarios hasta el 7 de enero. Para convertirse en norma distrital, aún deben surtirse las firmas de la Alcaldía y las entidades responsables del transporte.

