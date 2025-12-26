Aerocivil vigilará precios de tiquetes para frenar alzas injustificadas

Ante el aumento de la demanda de viajes aéreos durante la temporada de Navidad y fin de año, la Aeronáutica Civil hizo un llamado formal a las aerolíneas comerciales que operan en Colombia para que mantengan la responsabilidad social y tarifaria en la fijación de precios de los tiquetes. La entidad pidió expresamente respetar los techos tarifarios establecidos y abstenerse de aplicar incrementos injustificados que afecten a los usuarios.

La solicitud se da en uno de los periodos de mayor movimiento en los aeropuertos del país, cuando miles de personas se desplazan para reunirse con sus familias, vacacionar o cumplir compromisos laborales. Según la Aerocivil, este incremento en la demanda no puede ser una excusa para elevar los precios por fuera de los límites permitidos por la regulación vigente.

“Durante esta temporada de alta demanda, es fundamental conservar y respetar estrictamente los techos tarifarios establecidos, evitando cualquier práctica que derive en alzas injustificadas en los precios de los tiquetes aéreos”, señaló la entidad en su pronunciamiento. Además, advirtió que realizará un monitoreo constante a las tarifas publicadas por las aerolíneas para verificar su cumplimiento.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respaldó esta posición en una entrevista concedida a W Radio. Allí fue enfática en señalar que el incremento de viajeros no debe traducirse en perjuicios para los consumidores. “No se pueden disparar los precios de los tiquetes en temporada. La mayor demanda implica que todo el mundo puede ganar, pero también deben ganar los usuarios”, afirmó la funcionaria.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Transporte, entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 se movilizarán por las terminales aéreas del país 3.280.652 pasajeros. De ese total, 1.986.742 viajarán en vuelos nacionales, mientras que 1.293.910 lo harán en rutas internacionales, lo que refleja la magnitud de la operación aérea durante este periodo.

Ante este panorama, las autoridades intensificaron los controles para prevenir abusos en el mercado. El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte informaron que mantienen un seguimiento permanente al comportamiento de las tarifas, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios y garantizar condiciones de equidad entre las aerolíneas y los viajeros.

“El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte mantienen seguimiento permanente al comportamiento del mercado aéreo, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios, garantizar condiciones de equidad y evitar prácticas que afecten a los viajeros en una de las temporadas de mayor demanda del año”, indicó la cartera.

Las autoridades recordaron que los usuarios pueden presentar quejas o denuncias en caso de identificar posibles irregularidades en los precios o en la prestación del servicio. El llamado del Gobierno busca, en últimas, que la temporada alta se desarrolle con normalidad, precios justos y sin afectar la confianza de los pasajeros en el transporte aéreo del país.