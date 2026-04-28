La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el general en retiro Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

La decisión dejó en firme la sentencia que, en noviembre de 2024, le impuso la Sala Especial de Primera Instancia: siete años de prisión, una multa de 174,9976 SMMLV y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante nueve años. Además, se le negó la prisión domiciliaria.

De acuerdo con la decisión, Palomino, cuando era director de la Policía Nacional, se reunió con una fiscal en su residencia para hablar sobre una operación contra 14 personas del Fondo Ganadero de Córdoba.

En ese encuentro, el general en retiro le planteó a la funcionaria la posibilidad de detener una de las capturas: la de Luis Gonzalo Gallo Restrepo, a quien calificó como una persona muy influyente.

La Sala dio valor probatorio a la grabación realizada con el celular de la funcionaria de la Fiscalía, con quien se reunió Palomino López para que tomara una decisión favorable al ganadero.

La decisión de la Corte

Al resolver la apelación, la Sala de Casación Penal señaló inicialmente que la acción no estaba prescrita, como lo había manifestado la defensa del oficial en retiro.

Para la Corte, no hay dudas de que Palomino se sirvió de su cargo como director de la Policía Nacional para intentar manipular a la fiscal del caso, con el propósito de obstaculizar el curso de la investigación y la materialización de la orden de captura contra Gallo Restrepo.

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“Solicitar directamente en la vivienda de una fiscal que una investigación se dejara quieta, lejos de catalogarse como una conducta inherente a los deberes oficiales que le asistían al general en retiro, se instituyó en un abuso del poder del que, para entonces, estaba investido”, dijo la Sala.

El alto tribunal añadió que el condenado incurrió en una desviación de poder agravada por la investidura que ostentaba. Según la decisión, Palomino López se aprovechó de su cargo para conocer detalles de una investigación en curso relacionada con un sistemático despojo de tierras en perjuicio de campesinos del Urabá Antioqueño.