Cultivos de coca crecieron en Colombia mientras cayó la erradicación forzosa

Colombia registró en 2024 unas 261.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, un 3,5 % más que las sembradas en 2023, según el informe publicado este jueves por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

De acuerdo con el reporte, la cifra representa una variación del 3,5 % frente a 2023 y refleja una estabilidad del área sembrada a nivel nacional, pese a los cambios registrados en algunas regiones del país.

Cambios por regiones

El mayor incremento se presentó en el Pacífico, donde los cultivos pasaron de 107.078 hectáreas en 2023 a 121.612 en 2024, lo que equivale a un aumento del 14 %.

También crecieron las áreas sembradas en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que llegó a 48.739 hectáreas, con un incremento del 11 %. En contraste, Putumayo y Caquetá, en el sur del país, redujeron su extensión en un 14 %, al pasar de 56.933 a 49.190 hectáreas.

La región Central también registró una disminución del 7 %, con 34.348 hectáreas, mientras que los departamentos de Meta y Guaviare se mantuvieron prácticamente estables, con una leve reducción del 0,4 %, hasta las 7.138 hectáreas entre ambos.

En las zonas con menor presencia de cultivos, la Orinoquía tuvo una caída del 26 %, al pasar de 343 a 253 hectáreas, y la Amazonía redujo su área en un 16 %, hasta las 103 hectáreas.

Por el contrario, la Sierra Nevada de Santa Marta pasó de dos a tres hectáreas cultivadas. Aunque esto representa un aumento del 50 %, se trata de una variación sobre una base muy reducida.

Interdicción y debate político

En cuanto a las acciones de interdicción, el informe señala que las incautaciones de cocaína aumentaron un 19 % en 2024, al pasar de 746.285 a 889.201 kilogramos.

Asimismo, las autoridades destruyeron 5.226 laboratorios ilegales, una cifra apenas superior a los 5.218 reportados el año anterior. En cambio, la erradicación manual forzosa de cultivos de coca cayó un 54 %, al reducirse de 20.325 hectáreas en 2023 a 9.403 hectáreas en 2024.

El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha cuestionado las cifras y los métodos usados por la ONU para medir los cultivos ilícitos y la producción de cocaína. Durante su mandato, planteó un cambio de enfoque en la lucha contra las drogas, con énfasis en la persecución de las organizaciones del narcotráfico y no en los campesinos cultivadores, considerados el eslabón más vulnerable de la cadena.

En contraste, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto, ha prometido el regreso de la fumigación aérea sobre los cultivos de hoja de coca. Esta actividad no fue contemplada durante el periodo del Gobierno saliente, que priorizó estrategias como la sustitución voluntaria de cultivos.