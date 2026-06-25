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El ultimátum de De La Espriella a los grupos ilegales: "Disponen de un mes para entrar en razón"

Jue, 25/06/2026 - 11:32
El presidente electo Abelardo De La Espriella recibió su credencial del CNE y lanzó un duro mensaje: no habrá concesiones para los grupos al margen de la ley.
El ultimátum de Abelardo De La Espriella a los grupos ilegales.
Créditos:
EFE

Abelardo De La Espriella recibió este jueves la credencial como presidente electo de Colombia con el objetivo de liderar la "reconstrucción" de un país que, según dijo, fue saqueado por el Gobierno de Gustavo Petro.

"Asumo su voto no como una simple decisión electoral, sino como un mandato de esperanza y un llamado inequívoco para liderar la reconstrucción de un país ignominiosamente saqueado, vilipendiado y con su dignidad republicana pisoteada", expresó De La Espriella, que intervino por primera vez como presidente electo de Colombia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones el domingo pasado.

De igual forma, el mandatario dio un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia e insinuó que no llevará a cabo negociaciones de paz con ninguno de estos, como las que ha realizado el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

"A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón (...) y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin", expresó De la Espriella al recibir la credencial como presidente electo. 

Durante su intervención, De la Espriella afirmó que el país dejó atrás “el desgobierno, los abusos y la corrupción generalizada” y sostuvo que el resultado electoral representa una decisión democrática de los colombianos.

Abelardo De La Espriella
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