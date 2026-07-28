Ecopetrol confirma filtración de datos tras ciberataque a 15 empresas del grupo

Ecopetrol confirmó que actores externos publicaron información copiada ilegalmente de 15 empresas del Grupo Ecopetrol, como consecuencia del incidente de ciberseguridad detectado durante julio de 2026.
La compañía informó que activó nuevos protocolos y adelanta acciones con la Fiscalía General de la Nación, especialmente con su Unidad de Delitos Informáticos, y con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para retirar la información divulgada.
"La Compañía está realizando esfuerzos para que la información publicada ilegalmente sea retirada del acceso público (take down) y otras acciones para limitar el acceso a dicha información", se lee en el comunicado.
Empresa advierte sobre el uso ilegal de los datos
Ecopetrol señaló que la actuación de los agentes externos vulnera las normas que protegen la información perteneciente al grupo empresarial. Además, advirtió que las personas que accedan, utilicen o difundan estos archivos también podrían estar actuando en contra de las leyes y regulaciones aplicables.
Por otro lado, la compañía aseguró que, hasta el momento, no ha identificado compromisos o afectaciones en las soluciones tecnológicas transaccionales de su ecosistema digital.
Tampoco se han encontrado impactos en los sistemas de sus empresas subordinadas ni en los de su red de socios comerciales, entidades financieras, proveedores y clientes. Sin embargo, la empresa aclaró que el alcance total, el impacto y los costos del incidente todavía son inciertos.
Antecedentes del incidente de ciberseguridad
En un comunicado anterior, Ecopetrol había informado que los atacantes consiguieron descargar información relacionada con aproximadamente 3.300 cuentas de usuario, después de acceder sin autorización a entornos de almacenamiento de archivos en la nube.
La empresa también indicó que sus mecanismos de seguridad lograron bloquear un intento de ransomware. No obstante, los responsables realizaron exigencias de extorsión bajo la amenaza de divulgar la información obtenida.
Con este nuevo comunicado, Ecopetrol da un parte de tranquilidad, sin embargo, afirma que las nuevas medidas no pueden impedir en su totalidad la publicación de más información o que el caso no genere investigaciones regulatorias, litigios, daños reputacionales u otros efectos adversos para la compañía.