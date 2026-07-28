Ecopetrol confirma filtración de datos tras ciberataque a 15 empresas del grupo

Ecopetrol confirmó que actores externos publicaron información copiada ilegalmente de 15 empresas del Grupo Ecopetrol, como consecuencia del incidente de ciberseguridad detectado durante julio de 2026.

La compañía informó que activó nuevos protocolos y adelanta acciones con la Fiscalía General de la Nación, especialmente con su Unidad de Delitos Informáticos, y con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para retirar la información divulgada.

"La Compañía está realizando esfuerzos para que la información publicada ilegalmente sea retirada del acceso público (take down) y otras acciones para limitar el acceso a dicha información", se lee en el comunicado.