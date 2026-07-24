El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la designación del ingeniero civil Jorge Mario Velásquez Jaramillo para integrar la junta directiva de Ecopetrol, una decisión con la que busca fortalecer el manejo técnico y corporativo de la principal empresa estatal del país.

El anuncio se produjo durante el lanzamiento de la plataforma Alianza CAF y Colombia para Construir la Patria Milagro, realizado en Envigado, Antioquia.

La llegada de Velásquez se enmarca en la intención del próximo Gobierno de profesionalizar la junta de la petrolera y conformarla con perfiles que tengan experiencia empresarial, independencia y conocimiento de los desafíos que enfrenta la compañía.

Una década al frente de Grupo Argos

Velásquez es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, hoy Universidad EIA, institución en la que actualmente preside el Consejo Superior.

Entre 2016 y 2026 estuvo al frente de Grupo Argos, conglomerado colombiano con presencia en infraestructura, materiales de construcción e inversiones. Durante una década lideró procesos de crecimiento, transformación empresarial y fortalecimiento estratégico.

También cuenta con formación especializada en la industria del cemento en Inglaterra y estudios ejecutivos en instituciones como Kellogg School of Management, Stanford University y la Universidad de los Andes.

El reto de Ecopetrol

Su experiencia llegará en un momento decisivo para Ecopetrol, que debe responder a los retos de la transición energética, la sostenibilidad, la competitividad y la confianza de los mercados.

El Gobierno electo considera que su conocimiento del sector privado y su trayectoria en compañías de gran escala pueden aportar una visión estratégica a las decisiones sobre el futuro de la petrolera.

Con la designación, De la Espriella busca enviar una señal a inversionistas y mercados sobre la orientación que tendrá la empresa durante su administración: una junta directiva con criterios técnicos, experiencia corporativa y capacidad para proteger uno de los activos más importantes del Estado colombiano.