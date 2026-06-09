Los colombianos están dispuestos a gastar más dinero este año para celebrar el Día del Padre. Según una encuesta de Fenalco, el 54% planea invertir más de $200.000 en regalos, una cifra que prácticamente duplica la registrada en 2025. El fenómeno coincide con el Mundial de Fútbol, que promete convertirse en un importante motor para las ventas del comercio durante junio.

El estudio reveló que el 93% de los colombianos celebrará el Día del Padre junto a familiares o amigos, mientras que el 77% considera que el Mundial influirá directamente en la forma de festejar esta fecha.

La coincidencia entre ambos eventos genera altas expectativas para sectores como confecciones, tecnología, restaurantes, supermercados, tiendas de barrio y establecimientos de entretenimiento, que esperan una temporada de fuerte movimiento económico.

Colombianos gastarán más en el Día del Padre

Uno de los hallazgos más llamativos de la encuesta es el crecimiento en la intención de gasto.

Mientras en 2025 solo el 29% de los encuestados afirmó que destinaría más de $200.000 para el regalo de papá, en 2026 la cifra escaló hasta el 54%.

Según Fenalco, el 11% de los colombianos gastará menos de $100.000; el 35% invertirá entre $100.000 y $200.000; el 30% destinará entre $200.000 y $300.000; y el 24% planea desembolsar más de $300.000.

Los resultados muestran que, pese a los desafíos económicos y al impacto de la inflación en los hogares, la disposición a celebrar el Día del Padre sigue creciendo.

Camisetas del Mundial, entre los regalos favoritos

El Mundial de Fútbol también tendrá un efecto directo en las compras. Uno de cada tres colombianos considera que las camisetas de las selecciones y otros artículos relacionados con el torneo serán los productos más demandados durante esta temporada.

Las invitaciones a comer fuera de casa continúan liderando las preferencias de regalo con un 27%, seguidas por ropa y calzado con el 23%. Sin embargo, las camisetas y accesorios de las selecciones ya representan el 11% de las preferencias y se consolidan como la tercera opción de regalo para los padres colombianos.

Además de la indumentaria deportiva, Fenalco prevé una mayor demanda de televisores, picadas, snacks, bebidas y productos asociados a las reuniones familiares para seguir los partidos del campeonato.

Fútbol y familia, la combinación que moverá el comercio

Más allá de las compras, el estudio evidencia que el Mundial también influirá en la forma de celebrar el Día del Padre. El 60% de los encuestados aseguró que el plan ideal para los padres es compartir con la familia. Otro 16% prefiere disfrutar la fecha en casa viendo películas o partidos de fútbol, mientras que un 7% optará por realizar paseos.

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Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el Mundial se ha convertido en un aliado estratégico para la actividad comercial del país. "El fútbol tiene la capacidad de movilizar emociones, reunir familias y dinamizar el consumo. Este año vemos cómo el Mundial se suma al Día del Padre para generar una oportunidad importante para sectores como confecciones, tecnología, restaurantes, supermercados, tiendas de barrio y establecimientos de entretenimiento", afirmó.

El dirigente gremial agregó que la pasión por el fútbol está impulsando las compras, las reuniones familiares y una mayor disposición de gasto por parte de los consumidores.

Con millones de colombianos preparándose para celebrar el Día del Padre y vivir la emoción del Mundial, el comercio espera una de las temporadas más dinámicas del año, impulsada por una combinación que une dos grandes pasiones nacionales: la familia y el fútbol.