Un operativo del Ejército Nacional y la Fiscalía permitió el rescate de 17 integrantes de una comunidad indígena que permanecían retenidos en una zona rural de Riohacha, La Guajira, presuntamente por un conflicto entre clanes.

Las víctimas, entre ellas siete menores de edad, estaban privadas de la libertad desde el pasado 14 de junio. De acuerdo con la información entregada por sus familiares y por los propios rescatados, permanecieron varios días sin acceso a alimentos ni agua potable, lo que provocó graves cuadros de deshidratación.

Durante la operación, los uniformados encontraron a una niña de 10 años con una herida causada por arma de fuego. Además, dos menores fueron atendidos de inmediato por enfermeros militares y trasladados a un centro asistencial debido a su delicado estado de salud.