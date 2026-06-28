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Rescatan a 17 indígenas que permanecían retenidos en La Guajira; una niña fue hallada herida y denuncian la muerte de un bebé

Dom, 28/06/2026 - 17:30
Las víctimas, entre ellas siete menores de edad, permanecían retenidas desde el 14 de junio. Según los rescatados, una bebé de nueve meses murió por deshidratación durante el confinamiento.
Ejercito
Créditos:
Ejército Nacional

Un operativo del Ejército Nacional y la Fiscalía permitió el rescate de 17 integrantes de una comunidad indígena que permanecían retenidos en una zona rural de Riohacha, La Guajira, presuntamente por un conflicto entre clanes.

Las víctimas, entre ellas siete menores de edad, estaban privadas de la libertad desde el pasado 14 de junio. De acuerdo con la información entregada por sus familiares y por los propios rescatados, permanecieron varios días sin acceso a alimentos ni agua potable, lo que provocó graves cuadros de deshidratación.

Durante la operación, los uniformados encontraron a una niña de 10 años con una herida causada por arma de fuego. Además, dos menores fueron atendidos de inmediato por enfermeros militares y trasladados a un centro asistencial debido a su delicado estado de salud.

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Créditos:
Ejército Nacional de Colombia

Las víctimas también relataron que una bebé de apenas nueve meses habría fallecido hace tres días, al parecer como consecuencia de la deshidratación sufrida durante el tiempo que permanecieron confinadas. Este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades.

En el lugar donde estaban retenidas las personas, las tropas hallaron dos armas de fuego con munición, las cuales quedaron en poder de la Fiscalía como parte del proceso investigativo.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y establecer las circunstancias que rodearon este caso en el departamento de La Guajira.

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Ejército Nacional de Colombia
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