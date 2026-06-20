Matías Galarza, dueño del gol más rápido del Mundial 2026

Paraguay consiguió una valiosa victoria por 1-0 sobre Turquía en el Estadio Bahía de San Francisco por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. El gran protagonista de la jornada fue Matías Galarza, quien marcó el único gol del encuentro y estableció una nueva marca histórica en la Copa del Mundo.

El mediocampista paraguayo sorprendió desde el inicio del partido al convertir cuando apenas transcurrían 1 minuto y 4 segundos de juego, registrando así el gol más rápido del Mundial 2026.

El gol récord de Matías Galarza

La acción que terminó en el histórico tanto comenzó con una recuperación en campo rival de Andrés Cubas. El volante recuperó el balón y encontró rápidamente a Julio Enciso, quien descargó de primera para la llegada de Matías Galarza.

Sin dudarlo, el mediocampista sacó un potente remate de derecha desde fuera del área. El disparo fue preciso y se metió junto al poste, dejando sin reacción al arquero turco y desatando la celebración paraguaya.

Además de darle la ventaja definitiva a la Albirroja, el gol quedó registrado como el más tempranero del torneo, un récord que hasta ese momento pertenecía al marroquí Ismael Saibari.