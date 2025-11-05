Inicio
Entretenimiento

Silvestre Dangond lanza dos videos conectados: “El Mariachi” y “Torcida”

Mié, 05/11/2025 - 14:48
El doble estreno audiovisual de Silvestre y Juancho reinventa la narrativa musical del vallenato con creatividad y cine.
Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella
Créditos:
Cortesía

El ícono del vallenato moderno Silvestre Dangond y el virtuoso del acordeón Juancho de la Espriella sorprenden a sus fans con un lanzamiento doble, cinematográfico y narrativamente conectado: los videoclips de “El Mariachi” y “Torcida”, una experiencia audiovisual que reinventa la forma de contar historias desde el género.

Ambas producciones están ya disponibles en el canal oficial de YouTube de Silvestre Dangond y fueron dirigidas por Santiago Díaz-Vence para Mambo. Grabadas en Bogotá, proponen un universo visual compartido lleno de color, humor, drama y esencia vallenata.

Lea también: Silvestre Dangond y Sebastián Yatra lanzan “Una Vaina Bien”

“El Mariachi” nos sumerge en un plano secuencia único dentro de un set de grabación, donde la ficción se mezcla con la realidad mientras Silvestre interpreta la canción entre cámaras, luces y coreografías. La historia continúa en “Torcida”, ambientada en un patio mágico inspirado en una casa de Valledupar, donde se recorren las etapas del amor: la conquista, la traición y la despedida, cerrando con un elegante “FIN”.

La conexión entre ambos videos va más allá de lo temático: utilería, personajes y referencias visuales cruzan de una pieza a la otra, creando una narrativa integrada y envolvente.

Lea también: El Empire State Building se vistió de rojo por Silvestre Dangond

Con este doble estreno, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella elevan el estándar de los lanzamientos musicales, apostando por un formato donde el video no solo acompaña, sino que expande el universo sonoro de las canciones.

El resultado es una propuesta fresca, artística y digitalmente potente, ideal para viralizar en redes, playlists y prensa musical.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Silvestre Dangond
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Lina Tejeiro responde si entrará a La casa de los famosos
Lina Tejeiro La casa de los famosos
En una reciente entrevista, Lina Tejeiro habló sobre la posibilidad de participar en la tercera temporada de La casa de los famosos.
Bogotá
Juan Carlos Suárez negó los cargos por el homicidio de Jaime Esteban Moreno
Juan Carlos Suárez Ortiz y Jaime Esteban Moreno.
Juan Carlos Suárez Ortiz negó su responsabilidad en la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes. La Fiscalía le imputó homicidio agravado.
Política
Santiago Botero entregó 1,2 millones de firmas a la Registraduría
Precandidato presidencial, Santiago Botero
El precandidato radicó más de 1.200.000 apoyos ciudadanos, que deberán ser validadas por la Registraduría para avalar su inscripción.
Colombia
Alarmante radiografía del acceso a medicamentos en Colombia
Presentación de la Defensora del Pueblo.
Un informe de la Defensoría del Pueblo advierte que los usuarios deben destinar hasta 90 % de sus ingresos para comprar medicamentos que el sistema de salud no entrega.