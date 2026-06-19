Lo que comenzó como una información difundida en vivo terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos mediáticos de los últimos días en Argentina. La actriz y presentadora Florencia Peña fue apartada de Luzu TV después de anunciar erróneamente la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, Lionel Messi.

El episodio ocurrió durante una emisión del programa El Show del Verano, cuando Peña informó al aire que el padre del futbolista había fallecido de manera repentina.

“No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Fue de golpe. En el medio del Mundial”, dijo la presentadora frente a la audiencia.

Minutos después, la producción le advirtió que la información no estaba confirmada. Sin embargo, el mensaje ya se había propagado rápidamente en redes sociales y plataformas digitales, generando confusión y preocupación entre seguidores del futbolista.

Ante la difusión de la falsa noticia, la familia Messi emitió un comunicado en el que expresó su “profundo malestar” por el manejo de una situación que calificó como privada y familiar.

En el documento aclararon que Jorge Messi, de 68 años, atraviesa una situación de salud y permanece bajo seguimiento médico, pero desmintieron cualquier información relacionada con su fallecimiento.

La decisión de Luzu TV

La reacción dentro de la plataforma no tardó en llegar.

Nicolás Occhiato, director de Luzu TV, manifestó públicamente su rechazo a lo ocurrido y calificó el episodio como un error inadmisible.

Posteriormente, el canal anunció la desvinculación de los responsables involucrados en la difusión de la información y confirmó la salida de Florencia Peña del proyecto.

Según explicó la empresa, la decisión se tomó debido a que la información fue emitida sin contar con una verificación previa adecuada.

Las disculpas de Florencia Peña

Tras conocerse la decisión, la presentadora publicó un mensaje en redes sociales en el que pidió disculpas a la familia Messi y reconoció su responsabilidad en lo sucedido.

Peña aseguró que la producción del programa le entregó la información como verificada y que ella confió en esa validación antes de comunicarla al aire.

“Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado”, escribió.

La actriz también afirmó sentirse avergonzada por el impacto que la noticia tuvo en el entorno familiar del futbolista.

Un debate que llegó a las redes

El caso provocó una fuerte reacción entre periodistas, comunicadores y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron los procesos de verificación utilizados antes de difundir información sensible.

De acuerdo con un estudio de la firma Reputación Digital, el 77 % de las menciones relacionadas con el episodio tuvieron una carga negativa. Además, la mayoría de los comentarios apuntaron a la falta de verificación y al manejo editorial del contenido.

La polémica llegó incluso al ámbito político. El presidente argentino, Javier Milei, criticó duramente lo ocurrido y calificó como “aberrante” la difusión de la falsa información.

Más allá del despido de la presentadora, el episodio volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente en la era digital: la responsabilidad de verificar la información antes de compartirla, especialmente cuando involucra temas sensibles relacionados con la salud o la vida de una persona.