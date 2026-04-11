Independiente Santa Fe emitió un informe oficial del Departamento Médico confirmando que Ewil Murillo, Mateo Puerta, Yilmar Velásquez y Maximiliano Lovera no estarán disponibles para el próximo partido. El equipo informó que "los jugadores se encuentran en proceso de recuperación y la incapacidad se evaluará según su evolución".

A continuación, los diagnósticos específicos proporcionados por el club para cada jugador:

Ewil Murillo: continúa en proceso de recuperación de una lesión del menisco externo de la rodilla derecha. Mateo Puerta: tras realizarse imágenes diagnósticas, se confirma un desgarro muscular del recto femoral derecho. Yilmar Velásquez: presenta un desgarro muscular del isquiotibial derecho. Maximiliano Lovera: presenta una contusión ósea y de tejidos blandos en la cara externa de la rodilla derecha.

¿Quién custodiará el arco ‘Cardenal’?

Esa es la gran incógnita entre la hinchada de Independiente Santa Fe. Cabe recordar que el pasado jueves, en el duelo ante Peñarol por Copa Libertadores, el guardameta Andrés Mosquera Marmolejo fue sustituido durante el entretiempo.

No obstante, pese a la preocupación inicial, el propio Marmolejo aclaró que su salida fue consensuada con el cuerpo técnico para evitar una recaída en una molestia muscular que venía padeciendo. Bajo esa premisa, es muy probable que el portero sea de la partida frente al cuadro 'Embajador'.

Sin embargo, las cuatro bajas confirmadas en el reciente parte médico representan un verdadero desafío para el conjunto "Rojo" de cara al clásico, pues pierde piezas fundamentales tanto en la defensa como en el mediocampo. Hasta el momento, el club no ha ofrecido plazos estimados para el regreso de los futbolistas afectados.