El estadio El Campín fue testigo este domingo 12 de abril de un intenso empate 1-1 entre Millonarios y Independiente Santa Fe. Aunque el resultado complica las aspiraciones de ambos equipos en la liga local, el foco de atención tras el pitazo final no estuvo en los goles, sino en las decisiones del juez central Andrés Rojas.

Cronología de los goles

El marcador se abrió al minuto 60 gracias a una anotación de Sebastián Valencia, quien puso en ventaja al conjunto "Embajador". Sin embargo, la alegría para la hinchada azul terminó en el minuto 76, cuando Hugo Rodallega conectó un cabezazo certero para sellar la igualdad definitiva a favor del cuadro "Cardenal".

Un cierre accidentado y polémico

El tramo final del encuentro estuvo cargado de tensión: al minuto 79, Millonarios se quedó con diez hombres tras la expulsión de Rodrigo Contreras por un encontronazo sin balón. Y al minuto 82, se produjo la jugada que encendió la controversia. Tras un centro de Sebastián del Castillo y una mala salida del portero Weimar Asprilla, Radamel Falcao García saltó frente al arco vacío pero no logró cabecear. El delantero y su técnico, Fabián Bustos, reclamaron un empujón por la espalda que le impidió anotar.

El reclamo de Falcao

Pese a que el VAR revisó la jugada de forma silenciosa y consideró que hubo una "disputa limpia", Falcao García fue contundente en la rueda de prensa. El capitán aseguró que el árbitro Andrés Rojas le reconoció en dos ocasiones que se había equivocado al no sancionar la infracción.