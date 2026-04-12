¡Arranca el clásico en El Campín!

Minuto 3: primera incursión de Santa Fe a través del juego aéreo. Tanto Diego Novoa, como la defensa azul, controlan sin problema.

Minuto 7: no hay claridad en el juego de Millonarios para llegar con claridad a campo de Santa Fe. En el rojo, el juego pasa por Daniel Torres, que le da equilibrio.

Minuto 8: tarjeta amarilla contra Jorge Arias por falta sobre Kilian Toscano. Llegó a 5 amonestaciones y se pierde el próximo partido.

Minuto 10: nuevamente Santa Fe intenta atacar en pelota quieta, pero sin éxito. Hugo Rodallega choca con Emmanuel Olivera.

Minuto 14: Kilian Toscano prueba su media distancia, pero su remate sale desviado. Es el jugador más activo de los 'Cardenales'.

Minuto 15: no hay un claro dominador en el partido. El Clásico se ve interrumpido por muchas faltas. No hay ritmo en el juego.

Minuto 20: primer remate al arco de Millonarios al arco de Santa Fe a través de Rodrigo Contreras. El arquero Weimar Asprilla controla sin problemas.

Minuto 25: los arqueros son protagonistas. Asprilla vuelve a salvar a Santa Fe, tras una llegada peligrosa de Sebastián Valencia, mientras que Diego Novoa controla un remate de Jhojan Torres.

Minuto 30: corriendo la primera media hora del partido se ve un Millonarios más dominante con el balón y más propositivo en ataque. Eso sí, no hay opciones claras de gol. Santa Fe aguanta y apela al contragolpe para hacer daño.

Minuto 33: ¡Asprilla, monumental! salva a Santa Fe con un remate peligroso de Valencia que iba a gol. Se mantiene 0-0.

Minuto 40: nuevamente Santa Fe se salva del gol 'Embajador'. Emmanuel Olivera saca un remate que iba a gol de Contreras ,y en un tiro de esquina el argentino vuelve a probar su cabezazo, pero el balón pasa cerca del arco.

Minuto 41: Toscano rechaza un remate de Leonardo Castro que iba al arco Rojo.

Minuto 43: primer remate directo de Santa Fe al arco de Millonarios. Tapa sin problema Novoa.

Minuto 45: adicionan dos minutos.

¡Termina el primer tiempo en el clásico capitalino 346! Millonarios y Santa Fe empatan 0-0.