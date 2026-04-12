Millonarios y Santa Fe definieron sus nóminas para enfrentarse en el clásico número 346 de la Liga. Ambos llegan con novedades.
Bajas importantes en Santa Fe
El conjunto 'Cardenal', dirigido por Pablo Peirano, no podrá contar con su portero, Andrés Mosquera Marmolejo, por problemas físicos. Fue convocado, pero irá a la tribuna junto a Jader Obrian. De igual manera, hay cuatro bajas por lesión: Mateo Puerta, Ewil Murillo, Yílmar Velásquez y Maximiliano Lovera.
Millonarios, con casi toda la nómina estelar
El cuadro "Embajador" también presentará bajas, como la del defensa Sergio Mosquera. No obstante, contará con el regreso de su ídolo y goleador, Falcao García. "El Tigre", sin embargo, iniciará el partido desde el banco de suplentes.
¡Arranca el clásico en El Campín!
Minuto 3: primera incursión de Santa Fe a través del juego aéreo. Tanto Diego Novoa, como la defensa azul, controlan sin problema.
Minuto 7: no hay claridad en el juego de Millonarios para llegar con claridad a campo de Santa Fe. En el rojo, el juego pasa por Daniel Torres, que le da equilibrio.
Minuto 8: tarjeta amarilla contra Jorge Arias por falta sobre Kilian Toscano. Llegó a 5 amonestaciones y se pierde el próximo partido.
Minuto 10: nuevamente Santa Fe intenta atacar en pelota quieta, pero sin éxito. Hugo Rodallega choca con Emmanuel Olivera.
Minuto 14: Kilian Toscano prueba su media distancia, pero su remate sale desviado. Es el jugador más activo de los 'Cardenales'.
Minuto 15: no hay un claro dominador en el partido. El Clásico se ve interrumpido por muchas faltas. No hay ritmo en el juego.
Minuto 20: primer remate al arco de Millonarios al arco de Santa Fe a través de Rodrigo Contreras. El arquero Weimar Asprilla controla sin problemas.
Minuto 25: los arqueros son protagonistas. Asprilla vuelve a salvar a Santa Fe, tras una llegada peligrosa de Sebastián Valencia, mientras que Diego Novoa controla un remate de Jhojan Torres.
Minuto 30: corriendo la primera media hora del partido se ve un Millonarios más dominante con el balón y más propositivo en ataque. Eso sí, no hay opciones claras de gol. Santa Fe aguanta y apela al contragolpe para hacer daño.
Minuto 33: ¡Asprilla, monumental! salva a Santa Fe con un remate peligroso de Valencia que iba a gol. Se mantiene 0-0.
Minuto 40: nuevamente Santa Fe se salva del gol 'Embajador'. Emmanuel Olivera saca un remate que iba a gol de Contreras ,y en un tiro de esquina el argentino vuelve a probar su cabezazo, pero el balón pasa cerca del arco.
Minuto 41: Toscano rechaza un remate de Leonardo Castro que iba al arco Rojo.
Minuto 43: primer remate directo de Santa Fe al arco de Millonarios. Tapa sin problema Novoa.
Minuto 45: adicionan dos minutos.
¡Termina el primer tiempo en el clásico capitalino 346! Millonarios y Santa Fe empatan 0-0.
¡Arranca el segundo tiempo en El Campín!
- Santa Fe solo hizo un cambio: sacó a Christian Mafla para darle entrada a Jeison Angulo.
- Millonarios mantiene su once inicial.
Minuto 45: Víctor Moreno rechaza un remate peligroso de Leonardo Castro.
Minuto 52: En un tiro de esquina, Jorge Arias intenta un gol de taco, pero el balón sale desviado. Millonarios juega mejor que Santa Fe, pero no refleja esa superioridad en el marcador. El 'León', por su parte, da espacios y sufre.
Minuto 53: Asprilla reacciona rápido en un mano a mano con Contreras, y salió rápido para robarle el balón en el área.
Minuto 56: Mateo García es atendido por los médicos de Millonarios, tras un choque con Jhojan Torres.
Minuto 59: ¡Golazo de Millonarios! Sebastián Valencia remata de primera un gran centro que le hace Mackálister Silva desde la banda derecha y vence al portero Asprilla. ¡El 'Embajador' gana 1-0 con justicia!
Minuto 60: cambios en Santa Fe: salen Jhojan Torres y Luis Palacios e ingresan Franco Fagúndez y Edwin Mosquera.
Minuto 64: malas noticias para Millonarios. Andrés Llinás pide el cambio por lesión: entra por él Stiven vega.
Minuto 72: nuevo cambio en Santa Fe: sale Ómar Frasica e ingresa Alexis Zapata.
Minuto 75: ¡Gol de Santa Fe! El de siempre, el goleador: ¡Hugo Rodallega! Tras un magistral centro de Franco Fagúnez, el capitán remató de cabeza y venció a Novoa para poner el 1-1.
Minuto 76: ¡Palo! Remate de Fagúndez de tiro libre impacta contra el horizontal. ¡Se salva Millonarios!
Minuto 77: Fagúndez casi marca el segundo, tras un gran pase de Mosquera. ¡Tapa Novoa!
Minuto 78: ¡Se va expulsado Rodrigo Contreras! Tras agredir a Víctor Moreno, el árbitro le sacó la roja. Millonarios se queda con 10 jugadores.
Minuto 80: ¡Entra Falcao García! El 'Tigre' ingresa en reemplazo de Leonardo Castro. También se fue Mackálister Silva y entra Sebastián del Castillo.
Minuto 83: Falcao se come un gol. Recibe el centro al área, pero no define bien. Pide penal por supuesta falta de Daniel Torres, pero el árbitro no le pone cuidado.
Minuto 88: sale Kilian Toscano y entra Nahuel Bustos en Santa Fe.
Minuto 90: adicionan 6 minutos más. Atienen a Rodrigo Ureña por lesión.
¡Finaliza el partido! Millonarios y Santa Fe empataron en el clásico capitalino.