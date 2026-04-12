¡El clásico capitalino número 346 no tuvo un ganador! Millonarios y Santa Fe mostraron lo mejor de su fútbol y tuvieron un duelo reñido, tanto que finalizó 1-1.
Fue un encuentro que comenzó con Santa Fe intentando imponerse mediante el juego aéreo y un Millonarios con dificultades para encontrar claridad en el campo rival. Los primeros minutos estuvieron marcados por la falta de ritmo y las constantes interrupciones, dejando como hecho relevante la amonestación de Jorge Arias al minuto 8, quien completó cinco amarillas y se perderá el próximo compromiso.
A medida que avanzó la primera mitad, los arqueros empezaron a erigirse como figuras. Weimar Asprilla salvó al conjunto "Cardenal" en múltiples ocasiones ante las llegadas de Rodrigo Contreras y Sebastián Valencia, mientras que Diego Novoa respondió con seguridad a los intentos de Jhojan Torres.
Millonarios cerró el primer tiempo con una actitud más propositiva, asediando el arco de un Santa Fe que aguantaba y apelaba al contragolpe, pero el marcador se mantuvo 0-0 al descanso.
Rodallega aguó la fiesta azul
El complemento inició con la misma intensidad azul. Al minuto 59, la justicia llegó al marcador: Sebastián Valencia conectó de primera un centro preciso de Mackalister Silva desde la banda derecha para vencer a Asprilla y poner el 1-0. Sin embargo, la alegría "Embajadora" se vio empañada por la lesión de Andrés Llinás, quien debió abandonar el campo al minuto 64.
Santa Fe reaccionó con los cambios y encontró la paridad al minuto 75. Hugo Rodallega, el goleador de siempre, aprovechó un centro magistral de Franco Fagúndez para cabecear y anotar el 1-1. Tras el empate, el 'Rojo' se volcó al ataque; un tiro libre de Fagúndez impactó en el horizontal y Novoa debió exigirse nuevamente para evitar la remontada. El panorama se complicó para Millonarios al minuto 78 con la expulsión de Rodrigo Contreras tras agredir a Víctor Moreno.
En el tramo final, el ingreso de Falcao García generó expectativa. "El Tigre" tuvo una opción clara tras recibir un centro en el área, pero no logró definir correctamente y su reclamo por un supuesto penal no fue atendido por el juez. A pesar de los seis minutos de adición y el esfuerzo de ambos equipos, el clásico capitalino finalizó en tablas, repartiendo puntos en un duelo de alta tensión.
Millonarios, con mayores posibilidades que Santa Fe para clasificar
El empate no resultó ser un buen negocio para Millonarios ni para Santa Fe, ya que comprometió sus aspiraciones de avanzar a las finales. El cuadro "Embajador", sin embargo, mantiene un panorama más favorable: se ubica parcialmente en la séptima casilla con 22 unidades y permanece dentro del grupo de los ocho. Una situación distinta vive Independiente Santa Fe, que ocupa el puesto 12 con 20 puntos y ya no depende de sí mismo; el conjunto "Cardenal" deberá ganar los tres partidos restantes y esperar resultados adversos de sus rivales directos.
El próximo partido de Millonarios será este miércoles (9:00 p. m.) como local ante Boston River por Copa Sudamericana; luego visitará al América, el domingo, en Liga.
Por su parte, Santa Fe visitará el miércoles a Corinthians de Brasil, en Copa Libertadores, y luego jugará contra Cúcuta, como local, por el torneo local.