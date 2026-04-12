¡El clásico capitalino número 346 no tuvo un ganador! Millonarios y Santa Fe mostraron lo mejor de su fútbol y tuvieron un duelo reñido, tanto que finalizó 1-1.

Fue un encuentro que comenzó con Santa Fe intentando imponerse mediante el juego aéreo y un Millonarios con dificultades para encontrar claridad en el campo rival. Los primeros minutos estuvieron marcados por la falta de ritmo y las constantes interrupciones, dejando como hecho relevante la amonestación de Jorge Arias al minuto 8, quien completó cinco amarillas y se perderá el próximo compromiso.

A medida que avanzó la primera mitad, los arqueros empezaron a erigirse como figuras. Weimar Asprilla salvó al conjunto "Cardenal" en múltiples ocasiones ante las llegadas de Rodrigo Contreras y Sebastián Valencia, mientras que Diego Novoa respondió con seguridad a los intentos de Jhojan Torres.

Millonarios cerró el primer tiempo con una actitud más propositiva, asediando el arco de un Santa Fe que aguantaba y apelaba al contragolpe, pero el marcador se mantuvo 0-0 al descanso.