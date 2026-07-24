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Sorteo Súper Astro Luna del 24 de julio: conozca los resultados

Conozca los números y el signo ganador del sorteo 8191, también cómo reclamar su premio.
Resultado Súper Astro Luna del viernes 24 de julio: números ganadores del sorteo 8191
Créditos:
Fotomontaje

Súper Astro Luna compartió los dígitos ganadores de su más reciente sorteo. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Cada sorteo se celebra de lunes a viernes, a las 10:50 p. m.; sábados, después de las 10:40 p. m.; y domingos, a las 8:30 p. m.

¿Cómo reclamar el premio?

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio. Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado.

Premiación

El premio mayor para quien atine las cuatro cifras y el signo se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para tres cifras más el signo, se multiplica mil veces el monto, y para dos cifras más el signo, el premio es de 100 veces lo apostado.

Resultados

Este viernes 24 de julio se realizó el sorteo 8191 de la lotería Súper Astro Luna. A continuación los resultados. 

Número ganador: 7301

Signo ganador: Aries

Astro Luna
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