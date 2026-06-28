Activan plataformas para buscar mascotas perdidas tras sismos en Venezuela

Tras los terremotos en Venezuela, familias y rescatistas activaron herramientas digitales para reportar mascotas perdidas, encontradas o que necesitan atención. La emergencia también movió campañas de ayuda desde Colombia.

Plataformas para reportar mascotas perdidas

La emergencia por los terremotos en Venezuela abrió un frente adicional en las labores de atención: la búsqueda de perros, gatos y otros animales de compañía que quedaron atrapados, se extraviaron durante evacuaciones o fueron hallados sin sus dueños.

Uno de los canales divulgados para estos casos es MiGenteVE, una plataforma en la que los usuarios pueden reportar una mascota perdida, indicar la zona donde fue vista por última vez, cargar fotografías y dejar datos de contacto. La página también incluye opciones para reportar animales encontrados o solicitar atención.

El objetivo es que la información llegue de forma más organizada a ciudadanos, rescatistas y voluntarios que trabajan en las zonas afectadas. Para las familias, el registro permite ampliar la búsqueda más allá del entorno inmediato donde ocurrió la emergencia.

También está activa la plataforma HuellaScan, que habilitó un portal público bajo la alerta “S.O.S. Terremoto Venezuela”. Allí se pueden registrar reportes de animales perdidos o encontrados sin crear una cuenta. El formulario solicita especie, nombre, raza, ubicación, teléfono de contacto, señas particulares y una foto.

En una revisión del portal este 28 de junio, HuellaScan mostraba más de 1.500 reportes relacionados con mascotas perdidas o encontradas. Varios registros mencionan zonas como La Guaira, Caraballeda, Caracas y Maracay, entre otros puntos impactados por la emergencia.

Colombia también recoge ayudas para animales

En Colombia, la atención a los animales afectados también derivó en campañas de donación. En Bogotá, la Alcaldía Mayor, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y el Cuerpo Oficial de Bomberos, se sumó a la jornada Una Garra por Venezuela, articulada con Laika, Avianca y organizaciones animalistas.

La campaña recibe alimentos para perros y gatos, medicamentos veterinarios, platos desechables y otros insumos necesarios para atender animales rescatados o desplazados. Según la Alcaldía de Bogotá, al 28 de junio ya se habían recolectado 3,5 toneladas de ayudas, de las cuales cerca de una tonelada fue enviada a Venezuela.