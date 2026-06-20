Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en Líbano

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los recientes ataques de Israel en el Líbano, una decisión que eleva la tensión en Medio Oriente y pone presión sobre las negociaciones que mantiene con Estados Unidos para alcanzar un cese definitivo de la guerra.

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes del mundo. Por allí transita cerca del 20 % del petróleo global, por lo que su reapertura se ha convertido en uno de los puntos más sensibles dentro de las conversaciones entre Washington y Teherán.

Irán acusa a Israel de violar los acuerdos

El anuncio fue realizado por el mando central iraní a través de la televisión estatal. Según AFP, para Teherán los ataques israelíes en territorio libanés representan una “clara violación” de los compromisos alcanzados con Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por AFP, Irán advirtió que, “si la agresión continúa, se planificarán nuevas acciones para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones”.

Esto ocurre ya que Irán ha condicionado el desarrollo de las negociaciones a que Israel cese sus ataques en el Líbano. Sin embargo, Israel bombardeó el sur del Líbano a pesar del alto al fuego que se había pactado entre este país y el ejercito de Hezbolá.

Trump responde desde Truth Social

Por su parte, Donald Trump pareció restar importancia al anuncio iraní. En una publicación en Truth Social, aseguró que no habría peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni después de que expire ese plazo.