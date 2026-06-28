La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará "muy pronto" a Venezuela para acompañar a la población afectada por los terremotos que han dejado una grave emergencia humanitaria.
En una entrevista con Fox News, Machado aseguró que considera un deber estar junto a los venezolanos en este momento. "Llegó el momento. Es mi deber acompañar a mi pueblo", afirmó.
La dirigente explicó que su prioridad será apoyar a las víctimas y respaldar las labores de ayuda mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.
Machado permanece fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, cuando salió del país para recibir el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces ha impulsado campañas internacionales de apoyo a los venezolanos y, tras los terremotos, promovió la recolección de ayuda y la búsqueda de personas desaparecidas.
Su anuncio se conoce mientras Venezuela continúa enfrentando una de las peores tragedias de su historia, con miles de víctimas y decenas de equipos internacionales participando en las labores de rescate.