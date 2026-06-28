La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará "muy pronto" a Venezuela para acompañar a la población afectada por los terremotos que han dejado una grave emergencia humanitaria.

En una entrevista con Fox News, Machado aseguró que considera un deber estar junto a los venezolanos en este momento. "Llegó el momento. Es mi deber acompañar a mi pueblo", afirmó.

La dirigente explicó que su prioridad será apoyar a las víctimas y respaldar las labores de ayuda mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.