Ministerio de Salud envía 646 kilos de ayuda humanitaria para Venezuela

El envío humanitario está conformado por medicamentos e insumos necesarios para brindar atención inicial a las personas afectadas. Entre ellos se incluyen productos para el manejo del dolor, el tratamiento de lesiones, la prevención de infecciones, la hidratación y otros apoyos médicos requeridos en contextos de emergencia.

Además, la ayuda contempla materiales médico-quirúrgicos para la atención de heridas y traumatismos, así como elementos utilizados en procedimientos clínicos y equipos de bioseguridad destinados a proteger tanto al personal sanitario como a los pacientes.

Por otro lado, el Ministerio de Salud habilitó el correo emergencias@minsalud.gov.co, donde profesionales de la salud pueden manifestar su interés de participar como voluntarios y donde entidades públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y ciudadanos pueden reportar posibles donaciones de medicamentos e insumos médicos.

La entidad explicó que cada ofrecimiento será analizado y priorizado según las necesidades identificadas en las zonas afectadas, en articulación con las autoridades encargadas de la atención de la emergencia.

Colombia se suma a la respuesta humanitaria

El despacho de estos elementos se suma a la movilización internacional de ayuda para Venezuela, donde distintos países y organismos han anunciado asistencia para atender a los damnificados.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la emergencia y la coordinación con las entidades competentes para apoyar las labores de respuesta en territorio venezolano.