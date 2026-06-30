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Ministerio de Salud envía 646 kilos de ayuda humanitaria para Venezuela

Mar, 30/06/2026 - 16:05
La ayuda incluye medicamentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad para atender la emergencia.
Venezuela
Créditos:
EFE/ Carlos Ortega

El Ministerio de Salud despachó 646 kilos de ayuda humanitaria con destino a Venezuela, como parte de la respuesta solidaria para atender a las comunidades afectadas por el reciente terremoto que golpeó al país vecino. El envío busca apoyar la atención de la emergencia y fortalecer la capacidad de respuesta en las zonas más impactadas.

Apoyo tras la emergencia

 

El envío humanitario está conformado por medicamentos e insumos necesarios para brindar atención inicial a las personas afectadas. Entre ellos se incluyen productos para el manejo del dolor, el tratamiento de lesiones, la prevención de infecciones, la hidratación y otros apoyos médicos requeridos en contextos de emergencia.

Además, la ayuda contempla materiales médico-quirúrgicos para la atención de heridas y traumatismos, así como elementos utilizados en procedimientos clínicos y equipos de bioseguridad destinados a proteger tanto al personal sanitario como a los pacientes.

Por otro lado, el Ministerio de Salud habilitó el correo emergencias@minsalud.gov.co, donde profesionales de la salud pueden manifestar su interés de participar como voluntarios y donde entidades públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y ciudadanos pueden reportar posibles donaciones de medicamentos e insumos médicos.

La entidad explicó que cada ofrecimiento será analizado y priorizado según las necesidades identificadas en las zonas afectadas, en articulación con las autoridades encargadas de la atención de la emergencia.

Colombia se suma a la respuesta humanitaria

El despacho de estos elementos se suma a la movilización internacional de ayuda para Venezuela, donde distintos países y organismos han anunciado asistencia para atender a los damnificados.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la emergencia y la coordinación con las entidades competentes para apoyar las labores de respuesta en territorio venezolano.

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