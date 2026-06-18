Antes de convertirse en León XIV y asumir el liderazgo de la Iglesia católica, Robert Prevost construyó buena parte de su historia personal y pastoral en Perú. Allí vivió durante dos décadas, ejerció como misionero agustino, fue obispo de Chiclayo y, en 2015, obtuvo la nacionalidad peruana.

Por eso, el viaje que realizará en noviembre no será una visita más dentro de su agenda internacional. Será un regreso a una tierra que marcó profundamente su vida.

La confirmación llegó tras una reunión sostenida en el Vaticano con el presidente interino de Perú, José María Balcázar, quien aseguró que el pontífice visitará el país durante la primera quincena de noviembre.

Según explicó el mandatario, León XIV tiene previsto pasar por Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y otras regiones del país. Incluso manifestó su interés de llegar a pequeños poblados del norte peruano y de la Amazonía, motivo por el cual el Gobierno pondrá a disposición helicópteros para facilitar los desplazamientos.

Entre todas las escalas previstas, Chiclayo tendrá un significado especial. Fue allí donde Prevost ejerció como obispo y consolidó una relación cercana con miles de fieles que hoy siguen considerándolo uno de los suyos.

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La visita también estará cargada de simbolismos personales. Durante el encuentro en el Vaticano, el papa recordó algunos de los platos peruanos que más disfruta, entre ellos el arroz con pato, el cabrito y otras preparaciones tradicionales de la región norte del país.

La delegación peruana aprovechó la audiencia para entregarle algunos obsequios representativos, entre ellos una chalina de alpaca y un tradicional "king kong", uno de los dulces más emblemáticos de Perú.

Más allá de los gestos protocolares, el viaje ocurre en un momento políticamente sensible para el país sudamericano, que aún espera la oficialización de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, según relató Balcázar, León XIV expresó su deseo de que el proceso electoral concluya de manera pacífica y que los actores políticos respeten el resultado que finalmente determinen las urnas.

Para millones de peruanos, noviembre marcará el regreso de un pontífice que, aunque nació en Estados Unidos, dejó una parte importante de su historia entre las ciudades, pueblos y comunidades de Perú.