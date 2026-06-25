Venezuela enfrenta una de las peores tragedias naturales de los últimos años. El balance oficial por los dos fuertes terremotos registrados el miércoles aumentó a 164 personas fallecidas y 971 heridas, mientras los organismos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre los edificios colapsados.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmó la actualización de las cifras y aseguró que el estado de La Guaira, ubicado al norte del país, concentra los daños más graves. La mandataria calificó la situación como una "verdadera tragedia" y anunció que esa región fue declarada zona de desastre.

Según las autoridades, decenas de edificaciones colapsaron tras los movimientos telúricos, lo que mantiene a los equipos de rescate trabajando sin descanso para localizar sobrevivientes bajo los escombros.

La Guaira concentra la mayor emergencia

Además del elevado número de víctimas, el terremoto provocó graves afectaciones en la infraestructura de La Guaira, donde también se encuentra el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas.

El aeropuerto fue cerrado de manera preventiva debido a los daños estructurales, mientras continúan las inspecciones técnicas para determinar cuándo podrá reanudar operaciones.

Rodríguez informó que en las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Catar y República Dominicana, quienes apoyarán las labores de búsqueda y atención de la emergencia.

Estado de emergencia y suspensión de servicios

Tras los terremotos, el Gobierno venezolano declaró el estado de emergencia y activó toda la red hospitalaria pública y privada para atender a los cientos de heridos.

Asimismo, fueron suspendidas las clases durante el resto de la semana y se registraron afectaciones en los servicios de energía eléctrica, agua potable y gas domiciliario en varias zonas del país.

El servicio de metro y ferrocarril también permanece suspendido mientras se inspecciona la infraestructura.

Un doblete sísmico de gran magnitud

De acuerdo con el Sistema Oficial de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis explicó que ambos movimientos conforman un doblete sísmico, un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren casi de manera simultánea en la misma zona.

Aunque inicialmente se emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, esta fue cancelada horas después, una vez se descartó un riesgo significativo para esas regiones.

Las autoridades venezolanas mantienen las operaciones de rescate y advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que avancen las labores entre las estructuras colapsadas.