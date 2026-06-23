El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aceptó someterse al “más alto nivel” de inspecciones nucleares durante un periodo “infinito”, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para mantener vigente el alto el fuego y avanzar hacia un acuerdo definitivo.

A través de su red Truth Social, el mandatario afirmó que esta decisión busca garantizar la “honestidad nuclear” de Irán. Además, advirtió que, de no haberse aceptado esta condición, no habría más conversaciones entre ambos países.

“Irán ha aceptado plena y completamente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período (¡infinito!)”, escribió Trump.

El presidente estadounidense también aseguró que, debido a esta y otras concesiones, aceptó permitir que el estrecho de Ormuz permanezca abierto “sin más bloqueo naval”. Sin embargo, aclaró que mantendrá buques en algunas posiciones en caso de que sea necesario restablecer el bloqueo, aunque señaló que por ahora ese escenario parece “muy improbable”.

Estrecho de Ormuz permanecerá abierto

El embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, confirmó que el estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales” y que los barcos no deberán realizar pagos para cruzarlo durante los 60 días contemplados en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos.

Según Trump, el lunes salieron 19 millones de barriles de petróleo por Ormuz, una cifra que calificó como “récord” y que, de acuerdo con el mandatario, habría contribuido a la baja en los precios del petróleo.

Vea también: ¿Se acerca una histórica paz entre Estados Unidos e Irán?

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio mundial de crudo, por lo que cualquier tensión en la zona suele generar preocupación en los mercados internacionales.

Diferencias por activos congelados

Aunque Trump aseguró que las conversaciones “van bien”, persisten diferencias entre las partes por el uso de los activos iraníes descongelados en el extranjero.

El presidente estadounidense afirmó que los recursos liberados por el Tesoro de Estados Unidos serán depositados en una cuenta de garantía bloqueada y controlada por Washington. Según dijo, ese dinero será destinado exclusivamente a la compra de alimentos y suministros médicos provenientes de Estados Unidos, como maíz, trigo y soja.

No obstante, el embajador iraní rechazó esa versión y sostuvo que Irán será el único país que decidirá cómo utilizar sus activos descongelados.

“No habrá ninguna entidad u otra parte que tenga algo que decir sobre cómo se usan”, afirmó Bahreini.

Pese a estas diferencias, Trump insistió en que las negociaciones avanzan de manera positiva y celebró los compromisos asumidos por Irán en materia nuclear y naval.