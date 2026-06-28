La emergencia en Venezuela continúa agravándose. Cuatro días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, el balance oficial se mantiene en 1.430 fallecidos y 3.238 heridos, mientras las labores de búsqueda avanzan a contrarreloj.

Las autoridades confirmaron que ya se han registrado 138 réplicas, dos de ellas superiores a magnitud 6. En las últimas horas también se reportó un nuevo sismo que volvió a sentirse en varias regiones del país, aumentando el temor entre la población.

La situación es especialmente crítica en La Guaira, donde el Gobierno mantiene restringido el ingreso. Policías y militares controlan los accesos y solo permiten el paso de personal de rescate, vehículos de emergencia y ayuda humanitaria para evitar congestiones en la zona devastada.