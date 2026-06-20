Así puede consultar los resultados electorales de Colombia desde 1958

El CEDE de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, con apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, puso a disposición del público un repositorio con 128 bases de datos sobre resultados electorales en Colombia entre 1958 y 2023.

Una base para leer la historia electoral

Colombia cuenta con una nueva herramienta pública para consultar más de seis décadas de historia electoral. El repositorio “Resultados electorales de Colombia” consolida y estandariza información de elecciones nacionales y locales realizadas entre 1958 y 2023.

La base reúne resultados de comicios de Presidencia, Senado, Cámara de Representantes, gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales. También incluye una base adicional sobre partidos políticos, movimientos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos que participaron en esas elecciones.

El repositorio puede consultarse aquí:

https://datahub.uniandes.edu.co/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.71590/R2KLKI

Datos comparables por municipio

Uno de los principales aportes del proyecto es que organiza información que durante años estuvo dispersa en distintos formatos. Parte de los resultados electorales del país estaba en libros físicos de la Registraduría, mientras que otros registros aparecían en aplicativos o archivos digitales.

La estandarización permite comparar resultados por año, municipio, departamento, tipo de elección, partido, candidato, votos obtenidos y condición de elegido. Esto facilita el trabajo de investigadores, periodistas, estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos interesados en analizar cómo ha cambiado el mapa político colombiano.

El documento metodológico del CEDE explica que el proceso incluyó revisión de fuentes primarias, digitalización, limpieza y verificación de consistencia. Además, incorporó elecciones recientes de 2022 y 2023, así como ajustes derivados de inconsistencias reportadas por usuarios de versiones anteriores.

La publicación deja disponible una herramienta para estudiar con datos la evolución del poder político en Colombia, desde el Frente Nacional hasta las elecciones territoriales de 2023. El CEDE señala que el repositorio podrá tener nuevas versiones cuando se reporten inconsistencias o se realicen nuevas elecciones.