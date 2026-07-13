En un anuncio clave para el futuro del sector energético en Colombia, el presidente electo Abelardo De La Espriella ha designado oficialmente a María Nohemí Arboleda Arango como su próxima ministra de Minas y Energía.

La designación ratifica la intención del nuevo gobierno, autodenominado el "Gobierno de la Patria Milagro", de basar la recuperación del sector en principios de excelencia técnica, meritocracia y capacidad de gestión, asegurando que su gabinete estará integrado por los profesionales más preparados, sin compromisos políticos ni cuotas burocráticas.

Arboleda Arango es ingeniera electricista de la Universidad Nacional y magíster en distribución y transmisión de energía. Cuenta con una respetada trayectoria de 30 años liderando procesos de planeación energética, operación de sistemas eléctricos y administración de mercados.

Aunque nunca ha militado en política, se desempeña actualmente como la gerente general de XM, el operador del sistema interconectado nacional y administrador del mercado de energía mayorista. Durante su gestión en XM, lideró la creación y el andamiaje técnico que hace posible la llegada de la luz a los hogares colombianos. Nacida en Planeta Rica (Córdoba), se describe a sí misma con orgullo como una paisa por adopción.

Al confirmarse su nombramiento, el presidente electo declaró con firmeza:

"Conformaremos un equipo de excelencia para enfrentar el riesgo real de abastecimiento energético que heredamos del mal manejo del gobierno anterior".

Las cinco prioridades de su gestión

Para estabilizar el sistema e impulsar el desarrollo del sector, Arboleda Arango asumirá una agenda enfocada en cinco misiones críticas:

Fortalecer la confiabilidad en el suministro energético a nivel nacional.

Mejorar la capacidad y calidad del servicio para los usuarios.

Desarrollar energías limpias que ofrezcan mejores precios al consumidor.

Generar confianza inversionista para atraer capital estratégico al país.

Resolver la crisis de tarifas de energía que golpea gravemente a la región Caribe.

Articulación interministerial

La nueva ministra liderará un trabajo articulado de manera inmediata con otras carteras clave para garantizar la estabilidad de la infraestructura nacional:

Con el Ministro de Defensa: para diseñar y ejecutar estrategias conjuntas destinadas a proteger la infraestructura eléctrica nacional de amenazas de orden público.

Con el Ministro de Ambiente: para estructurar proyectos estratégicos de manera sostenible, respetando la normativa ambiental y cuidando la biodiversidad.

Con el Ministro de Hacienda: para asegurar la estabilidad financiera del sector y garantizar de forma ininterrumpida el servicio de energía a los colombianos.

Con este nombramiento, la administración de Abelardo De La Espriella busca enviar un mensaje de tranquilidad y certidumbre técnica a los mercados. "Hoy se enciende una luz de esperanza para Colombia", puntualizó el presidente electo al ratificar su compromiso de devolverle al país la seguridad energética y la estabilidad técnica