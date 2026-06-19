A pocos días del cierre de la legislatura, varios congresistas han presentado su renuncia con la mirada puesta en las elecciones regionales de 2027. Las salidas buscan evitar riesgos por inhabilidades, incompatibilidades y reglas de doble militancia.

Renuncias antes del cierre del Congreso

El Congreso termina este mes su actual periodo de sesiones ordinarias. De acuerdo con la Constitución, la legislatura va del 20 de julio al 20 de junio, por lo que las renuncias conocidas en los últimos días ocurren en la recta final del periodo legislativo.

Entre los casos reportados están los de los senadores Alejandro Carlos Chacón Camargo, Óscar Barreto Quiroga, Miguel Ángel Pinto Hernández, León Fredy Muñoz, Édgar Díaz Contreras y Mauricio Gómez Amín. A ellos se suman los representantes a la Cámara Julián David López Tenorio, por el Valle del Cauca, y Wilmer Castellanos, por Boyacá.

La mayoría de estas salidas se lee en clave regional. Varios de esos nombres han sido relacionados con eventuales aspiraciones a gobernaciones o alcaldías en las elecciones territoriales de 2027. En otros casos, las renuncias también coinciden con derrotas en las elecciones legislativas de marzo, decisiones personales o cambios dentro de los partidos.

Uno de los ejemplos es el de Alejandro Carlos Chacón, senador liberal que no logró reelegirse y cuyo nombre ha sonado para una posible candidatura a la Gobernación de Norte de Santander. También se ha mencionado a Édgar Díaz, de Cambio Radical, como posible aspirante en ese mismo departamento.

En el caso de Julián David López, representante por el Valle del Cauca, medios han señalado que evalúa una candidatura a la Gobernación del Valle o a la Alcaldía de Palmira. Wilmer Castellanos, representante por Boyacá, ha sido mencionado como posible aspirante a la Gobernación de ese departamento.

Las reglas que explican la movida

La explicación no está solo en el cálculo político. En Colombia, un congresista que quiera aspirar a otro cargo de elección popular debe revisar con cuidado las reglas de inhabilidades e incompatibilidades. Si no lo hace a tiempo, puede enfrentar la revocatoria de su inscripción o demandas contra una eventual elección.

Uno de los puntos centrales es la doble militancia. La Ley 1475 de 2011 establece que quienes fueron elegidos por un partido deben mantenerse dentro de esa colectividad mientras conserven la curul. Si quieren presentarse por otro partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos, deben renunciar con la anticipación exigida por la norma.

También pesan las reglas para aspirar a cargos territoriales. Para competir por una alcaldía o una gobernación, el candidato debe llegar sin causales que lo inhabiliten. Por eso, las renuncias suelen aparecer antes del inicio formal del calendario electoral y no cuando ya está abierta la inscripción de candidaturas.

Las elecciones territoriales se realizan el último domingo de octubre. En 2027, allí se elegirán alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles. Aunque falta más de un año, los movimientos políticos ya empezaron porque los tiempos legales corren antes de la campaña.

¿Qué pasa ahora?

Las renuncias obligan a recomponer curules en el Congreso. En principio, las vacantes deben ser ocupadas por los siguientes nombres de las listas correspondientes, pero algunos reemplazos pueden enfrentar impedimentos, incompatibilidades o situaciones jurídicas pendientes.

El efecto inmediato también se sentirá en la agenda legislativa. Con el cierre del periodo el 20 de junio, la salida de congresistas y la baja asistencia pueden afectar el trámite de proyectos que aún esperan discusión.

Lo que sigue será la definición de avales, coaliciones y candidaturas por firmas. Para quienes dejaron el Congreso, el primer reto será asegurar que su salida haya ocurrido dentro de los tiempos legales. Después vendrá la disputa política por las regiones.