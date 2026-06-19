El expresidente Juan Manuel Santos dejó una señal sobre su voto en la segunda vuelta presidencial. Aunque no mencionó candidatos, dijo que votará por quien defienda el proceso de paz.

Santos habla de su legado en Washington

El expresidente Juan Manuel Santos volvió a poner el Acuerdo de Paz en el centro de la campaña presidencial. Desde Washington, durante un evento del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, el exmandatario fue consultado sobre su voto en la segunda vuelta que disputarán Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella este domingo 21 de junio.

Según diferentes versiones, Santos respondió que mantiene su promesa de no intervenir directamente en política electoral, pero agregó una frase que fue leída como una pista sobre su decisión: “Yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”.

El expresidente no mencionó el nombre de ningún candidato ni hizo una adhesión formal. Sin embargo, la declaración tuvo impacto político porque Santos ha identificado el proceso de paz con las Farc como el principal legado de su gobierno y porque recibió el Premio Nobel de Paz en 2016 tras la firma del acuerdo.

La frase fue difundida en la recta final de la campaña, cuando faltan dos días para que los colombianos elijan al próximo presidente. La Registraduría Nacional confirmó que la tarjeta electoral tendrá en la primera ubicación a la fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué, y en la segunda a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

¿Por qué se leyó como un guiño a Cepeda?

La lectura política de la declaración apunta a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, porque su programa plantea profundizar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz y mantener caminos de diálogo con grupos armados.

Cepeda también ha estado vinculado durante años a discusiones sobre víctimas, derechos humanos y paz. Por eso, aunque Santos no lo nombró, su frase fue interpretada por sectores políticos como una señal sobre el criterio que usará para votar.

El contraste con Abelardo de la Espriella también explica la repercusión. El abogado y candidato presidencial ha prometido eliminar la JEP, reducir el tamaño del Estado y construir megacárceles si llega a la Presidencia. Esa postura marca una diferencia directa frente al sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo firmado durante el gobierno Santos.

La discusión no es menor. La JEP forma parte del andamiaje institucional derivado del Acuerdo de Paz y su eventual eliminación tendría implicaciones jurídicas y constitucionales. Por eso, la continuidad o reforma de ese sistema se convirtió en uno de los temas de fondo de la segunda vuelta.