Aumentan a $200 millones la recompensa por el crimen de María Camila Potosí

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que la recompensa por información relacionada con el crimen de María Camila Potosí fue elevada a 200 millones de pesos.

Según explicó el mandatario, el incentivo económico busca obtener datos que permitan identificar, localizar y capturar a las personas responsables de la muerte de la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo.

“Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en cada una de las líneas de investigación”, aseguró Eder.

El alcalde agregó que las autoridades también concentran sus esfuerzos en esclarecer los hechos relacionados con el estado de salud y la ubicación de la bebé que esperaba María Camila.

La recompensa ofrecida inicialmente por la Administración Distrital era de 50 millones de pesos. Sin embargo, debido a la gravedad del caso y a los nuevos interrogantes surgidos durante la investigación, fue aumentada a 200 millones de pesos.