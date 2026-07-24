Aumentan a $200 millones la recompensa por el crimen de María Camila Potosí

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que la recompensa por información relacionada con el crimen de María Camila Potosí fue elevada a 200 millones de pesos.
Según explicó el mandatario, el incentivo económico busca obtener datos que permitan identificar, localizar y capturar a las personas responsables de la muerte de la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo.
“Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en cada una de las líneas de investigación”, aseguró Eder.
El alcalde agregó que las autoridades también concentran sus esfuerzos en esclarecer los hechos relacionados con el estado de salud y la ubicación de la bebé que esperaba María Camila.
La recompensa ofrecida inicialmente por la Administración Distrital era de 50 millones de pesos. Sin embargo, debido a la gravedad del caso y a los nuevos interrogantes surgidos durante la investigación, fue aumentada a 200 millones de pesos.
¿Qué se conoce del caso de María Camila Potosí?
María Camila Potosí fue vista por última vez el 16 de julio de 2026, cuando salió de la vivienda de un familiar y posteriormente abordó una motocicleta conducida por otra mujer.
Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado en inmediaciones del río Meléndez, en el sur de Cali. Desde entonces, investigadores de la Fiscalía y la Policía trabajan en la reconstrucción de sus últimos movimientos y en la revisión de cámaras de seguridad.
El caso tomó un nuevo rumbo después de que Alba Ruby Gómez, madre de María Camila, asegurara que Medicina Legal le informó que la bebé no se encontraba en el cuerpo de su hija. Esta versión abrió una nueva línea de investigación y mantiene a la familia con la esperanza de que la menor pueda estar con vida.
Por ahora, las autoridades no han entregado públicamente una conclusión definitiva sobre lo ocurrido con la bebé. Las circunstancias del crimen, la participación de otras personas y el estado de la menor continúan siendo materia de investigación.