Avistamiento de un jaguar en la sede Amazonia de la Universidad Nacional

Un jaguar macho adulto, de entre 110 y 120 kilos, fue rescatado por autoridades ambientales y especialistas en fauna silvestre luego de refugiarse en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, en Leticia, al sur del país.

El animal fue encontrado exhausto y con problemas de salud, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro de atención especializado.

El rescate del jaguar

El felino, identificado como un ejemplar adulto de Panthera onca, permanecía dentro de las instalaciones universitarias cuando los equipos de rescate coordinaron una operación para sedarlo de manera segura y trasladarlo a un centro de atención de fauna silvestre de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpoamazonía.

Según informó la institución, el animal presentaba signos de agotamiento que, al parecer, estarían asociados a una infección cutánea. Por esta razón, será sometido a exámenes médicos y permanecerá bajo observación mientras recibe tratamiento.

El médico veterinario de fauna silvestre y director de la Fundación Ikozoa, Daniel Alonso Pardo, explicó en un video divulgado por la organización que el ejemplar se encontraba “un poco letárgico y cansado”.

“Creemos que por una pequeña infección cutánea que tiene en el momento, ya empezamos el tratamiento y se logró hacer el rescate, afortunadamente, sin heridos ni alteraciones para el animal”, señaló.

Pardo agregó que el jaguar permanecerá inicialmente en las instalaciones del centro de atención de Corpoamazonía y que, dependiendo de su evolución, podría ser liberado en los próximos días.

Las autoridades ambientales indicaron que la intención es devolverlo a un área protegida, alejada del casco urbano y con las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.

La reacción de Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes que la presencia del jaguar en el campus era como si el “felino ancestral americano se mostrara para defender la universidad pública”, en referencia a los recursos destinados por su Gobierno a esa institución.

“Este jaguar llegó a la universidad de la Amazonía, universidad pública, fortalecida por nosotros. Es como si nuestro felino ancestral americano se mostrara para defender la universidad pública”, escribió el mandatario en la red social X.

El jaguar es el felino más grande de América y una de las especies emblemáticas de la Amazonía. Sin embargo, enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, la caza ilegal y los conflictos con actividades humanas.

Medios locales informaron que la sede universitaria canceló las clases del día mientras las autoridades realizaban el rescate del animal.