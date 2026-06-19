Las autoridades dieron un nuevo paso en el esclarecimiento de los atentados registrados el pasado 24 de abril contra el Batallón Pichincha, en Cali, y una instalación militar en Palmira. La Policía Nacional y la Fiscalía capturaron a dos de los presuntos responsables de los ataques, entre ellos alias 'Jey' o 'Trenzas', señalado de integrar una estructura armada ilegal.

La operación fue posible gracias al trabajo conjunto entre los organismos de investigación y el apoyo de información suministrada por la ciudadanía, que permitió avanzar en la identificación y ubicación de los sospechosos.

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Según las autoridades, el segundo capturado corresponde al propietario de las dos busetas que habrían sido utilizadas para ejecutar los atentados.

Las pistas que llevaron a las capturas

Dentro del proceso investigativo fue clave el análisis de más de 300 horas de grabaciones obtenidas a través de las cámaras de movilidad de Cali.

Con este material, los investigadores lograron reconstruir la ruta seguida por los presuntos responsables antes y después de los ataques, así como establecer conexiones que permitieron avanzar en la identificación de los involucrados.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó el resultado de la operación y aseguró que las autoridades continuarán trabajando para llevar ante la justicia a todos los responsables.

“Desde el primer momento fui muy claro en que no descansaríamos hasta dar con los responsables por este ataque terrorista”, afirmó.

Vínculos con las disidencias

De acuerdo con las investigaciones, alias 'Jey' o 'Trenzas' estaría vinculado a la estructura Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Según explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Herbert Benavidez, los organismos de inteligencia tenían información que indicaba que el señalado estaría próximo a abandonar la zona, por lo que se aceleró la operación para evitar su fuga.

“Todo indicaba que alias 'Jey' o Trenza estaría próximo a abandonar la región, razón por la cual se adelantó esta operación de manera inmediata”, señaló el oficial.

Las investigaciones continúan

Aunque las capturas representan un avance importante en el esclarecimiento de los atentados, las autoridades aseguraron que las investigaciones siguen en curso para identificar y judicializar a otros posibles responsables.

Los organismos de seguridad también reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe suministrando información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos y de otros ataques que han afectado la seguridad en Cali y el Valle del Cauca.

Las capturas se producen casi dos meses después de los atentados que afectaron instalaciones militares en Cali y Palmira, hechos que generaron preocupación por la seguridad en la región y motivaron el fortalecimiento de las operaciones contra estructuras armadas ilegales.