Emergencia vial en Medellín: bus intermunicipal cayó a un abismo

La temporada decembrina sigue marcada por una preocupante seguidilla de accidentes de tránsito en Colombia, especialmente en corredores rurales y de alta complejidad vial. En las últimas horas, un grave siniestro se registró en el kilómetro 3 de la vía Santa Elena, en zona rural de Medellín (Antioquia), donde un bus intermunicipal con cerca de 25 pasajeros terminó fuera de la carretera y cayó a un abismo, tras verse involucrado en un choque con un camión.

Cómo ocurrió el accidente en la vía Santa Elena

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el hecho se produjo cuando un camión tipo furgón tomó una curva del corredor vial y, metros detrás, se desplazaba el bus intermunicipal. En circunstancias que aún son materia de investigación, se presentó una colisión entre ambos vehículos, lo que habría ocasionado que el conductor del bus perdiera el control y se saliera del trazado vial, cayendo por un barranco.

Hasta el momento, los organismos de socorro confirmaron que no se registran personas fallecidas, aunque sí se reportaron cinco personas lesionadas, quienes recibieron atención médica inmediata en el lugar del accidente.

El balance inicial de la emergencia incluyó un hecho poco habitual: un toro que era transportado en el camión involucrado en el choque tuvo que ser rescatado por los equipos de atención, luego de quedar atrapado tras el impacto. Esta situación obligó a ampliar el operativo de seguridad y rescate en la zona.

Los cinco heridos, entre pasajeros del bus y personas vinculadas al siniestro, fueron estabilizados por personal de la Secretaría de Salud de Medellín y posteriormente trasladados a centros asistenciales para su valoración.

Videos y testigos del siniestro

En videos difundidos en redes sociales, se observa el momento posterior al accidente: el camión volcado sobre la vía y, a varios metros de distancia, el bus fuera del camino, en una zona de difícil acceso. En las grabaciones también se escucha a habitantes del sector y testigos gritar y tratar de auxiliar a los pasajeros, mientras llegaban los organismos de emergencia.

La rápida reacción de quienes presenciaron el hecho permitió alertar a las autoridades y facilitar la llegada de Bomberos de Medellín y otros cuerpos de socorro.

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde confirmó que la emergencia estaba siendo atendida y detalló que el siniestro involucró a un furgón volcado en la vía y a un bus que cayó a un abismo, con aproximadamente 25 personas en su interior.