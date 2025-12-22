Así está la movilidad en Bogotá tras protestas de recicladores

La movilidad en Bogotá presentó múltiples afectaciones durante la mañana y la tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025, debido a manifestaciones de gremios de recicladores que impactaron corredores estratégicos de la ciudad y la operación del sistema TransMilenio. Las protestas generaron bloqueos intermitentes, desvíos y retrasos que afectaron a cientos de miles de usuarios en varias troncales.

Le puede interesar: Gobierno Petro reactiva fumigación con glifosato en zonas de conflicto

Zonas con mayor impacto en la movilidad

Desde las primeras horas del día, las autoridades reportaron alteraciones en la Autopista Norte, la avenida NQS, la calle 80 y la avenida Caracas. Los manifestantes iniciaron su desplazamiento desde la calle 100 con carrera 47A, avanzando en sentido occidente–oriente y posteriormente hacia el sur.

Uno de los puntos más críticos fue la Autopista Norte a la altura de la estación Calle 100, donde se registraron cierres y paso restringido intermitente para los buses de TransMilenio. Estas acciones provocaron atrasos de hasta 45 minutos en los servicios troncales.

Usuarios afectados y operación de TransMilenio

De acuerdo con los reportes oficiales, hacia las 9:45 a. m. ya se contabilizaban 224.065 usuarios afectados por los retrasos. Minutos después, la cifra aumentó a 229.233 personas, y para las 11:28 a. m., el sistema confirmó que 246.359 usuarios presentaron afectaciones en las troncales de la NQS, Autonorte, calle 80 y Caracas.

Aunque en varios momentos se permitió el paso por la calzada exclusiva, los bloqueos intermitentes obligaron a implementar desvíos en servicios como BF28, BG11, BK16 y BH72, además de ajustes en múltiples rutas TransMiZonal.

Manifestaciones se trasladaron a Chapinero

Durante la tarde, las protestas se trasladaron al sector de Chapinero, afectando vías como la avenida Chile o calle 72, la carrera 11 y la carrera 13. A las 2:12 p. m. se reportó la recuperación de la movilidad en la calle 72 en ambos sentidos; sin embargo, minutos después, los manifestantes continuaron su desplazamiento, generando nuevas congestiones.

Hacia las 3:20 p. m., las autoridades confirmaron que se cancelaron los desvíos preventivos para las rutas duales DL81 y MC84, habilitando nuevamente el paso por la calle 72.

Rutas alternas recomendadas

Ante las afectaciones, las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores y usuarios del transporte público tomar vías alternas como:

Carrera Séptima



Avenida Circunvalar



Avenida Boyacá



Calles 63, 80 y 116



Avenida Centenario (calle 13)



El Grupo Guía, junto con Agentes Civiles y Tránsito, mantuvo monitoreo permanente y realizó desvíos para mitigar el impacto vial.

También le puede interesar: Suspenden CDA que expidió revisión al bus escolar accidentado en Antioquia

Recomendaciones para los ciudadanos

Las autoridades insistieron en planear los recorridos con anticipación, seguir los canales oficiales de movilidad y evitar caminar por los carriles exclusivos, ya que esto pone en riesgo la integridad de los usuarios y dificulta la normalización del servicio.

La jornada cerró con una recuperación gradual de la movilidad, aunque con congestión persistente en algunos corredores estratégicos del norte y centro de Bogotá.