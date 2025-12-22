Suspenden CDA que expidió revisión al bus escolar accidentado en Antioquia

El Ministerio de Transporte confirmó la suspensión inmediata de un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) en Antioquia, señalado de expedir de forma irregular la revisión técnico-mecánica del bus involucrado en el grave accidente de tránsito que dejó 17 personas muertas, entre ellas 16 adolescentes que participaban en una excursión escolar.

La medida fue adoptada luego de que la Superintendencia de Transporte adelantara verificaciones preliminares que evidenciarían presuntas alteraciones en los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes del vehículo implicado en el siniestro.

Investigación administrativa y suspensión por seis meses

De acuerdo con el comunicado oficial, la Superintendencia de Transporte abrió una investigación administrativa, formuló pliego de cargos y ordenó la suspensión por seis meses del CDA Comercializadora Servisuper Ltda.. La autoridad determinó que el centro habría aprobado de manera irregular el bus de placas SON847, reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Como medida preventiva, la decisión incluye la desconexión inmediata del CDA del RUNT, la imposibilidad de expedir certificados de revisión técnico-mecánica y la suspensión total de la prestación del servicio durante el periodo sancionatorio.

El accidente en la vía Remedios–Zaragoza

El trágico accidente ocurrió el pasado 14 de diciembre en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza, en el nordeste de Antioquia. Además de las 17 víctimas fatales, el siniestro dejó 20 personas heridas, varias de ellas con lesiones de consideración.

Las víctimas mortales incluían a 16 adolescentes que hacían parte de una excursión escolar, así como el conductor del vehículo, lo que generó conmoción nacional y reabrió el debate sobre los controles en la revisión técnico-mecánica de vehículos de transporte especial y escolar.

Hallazgos graves en la inspección del vehículo

Durante el proceso investigativo, la SuperTransporte identificó múltiples irregularidades en la inspección del bus. Entre los hallazgos se encuentran falencias en la inspección sensorial, ausencia de revisión exterior e interior del vehículo, deficiencias en los elementos de señalización y fallas en la verificación de cinturones de seguridad y salidas de emergencia.

Según el informe oficial, estas omisiones habrían puesto en riesgo directo la vida y la integridad de los usuarios de la vía, al permitir la circulación de un vehículo que no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad.

Gobierno anuncia sanciones ejemplares

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respaldó la decisión y aseguró que el Gobierno actuará con firmeza frente a cualquier negligencia que comprometa la seguridad vial en el país.

“Esta tragedia jamás debió ocurrir. La muerte de 16 adolescentes y un conductor enluta al país y nos obliga como Estado a actuar con toda la contundencia. No vamos a permitir que la negligencia o las irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las carreteras”, afirmó la funcionaria.