Gobierno Petro reactiva fumigación con glifosato en zonas de conflicto

En lo que ha sido calificado como un nuevo “reversazo” en la política antidrogas, el Gobierno Nacional anunció la reactivación de la fumigación con glifosato en zonas de conflicto, especialmente en territorios donde grupos armados ilegales estarían forzando a campesinos a sembrar cultivos ilícitos.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, en medio de una compleja situación de orden público marcada por el aumento de acciones violentas de disidencias y otros grupos armados, así como por los rezagos en las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito.

Aspersión terrestre con drones

Según explicó el ministro, la estrategia no contempla fumigación aérea tradicional, sino una aspersión terrestre controlada mediante drones, que se focalizará en zonas específicas con presencia de economías ilegales impuestas por actores armados.

“Colombia va a iniciar una aspersión terrestre, a través de drones, con glifosato. Es una aspersión terrestre controlada que se hará, fundamentalmente, en aquellos lugares donde grupos armados ilegales estén forzando a los campesinos a sembrar hoja de coca”, afirmó Idárraga.

El funcionario señaló que la medida busca proteger a las comunidades rurales que, según el Gobierno, están siendo víctimas de amenazas y desplazamientos por negarse a participar en la siembra de coca.

Erradicación rezagada y presión internacional

La decisión se conoce en un contexto de resultados limitados en erradicación manual. Con corte a noviembre, el país había destruido poco más de 7.000 hectáreas de cultivos ilícitos, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, lo que evidencia un rezago frente a las metas oficiales.

Además, el anuncio se produce tras la descertificación condicionada de Colombia, lo que ha incrementado la presión internacional para mostrar avances concretos en la lucha contra el narcotráfico.

Polémica en desarrollo

La reactivación del glifosato reabre un debate sensible en el país, especialmente por los cuestionamientos ambientales y de salud pública que históricamente ha generado esta sustancia. Se espera que en los próximos días el Gobierno entregue más detalles sobre los protocolos, zonas de intervención y controles de la medida, mientras crece la controversia política y social en torno a esta decisión.