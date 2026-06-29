Luego de horas de intensa angustia y un gigantesco despliegue de búsqueda y rescate, las autoridades confirmaron el hallazgo, sanos y salvos, de la joven monteriana Luciana Dangond Farah y su acompañante, Gerónimo Ibarra Cavalli. Ambos habían sido reportados como desaparecidos tras quedar a la deriva en una moto acuática en la jurisdicción marítima de Barú.

El operativo de emergencia, que mantuvo en vilo a la región caribe, se activó de inmediato e involucró un esfuerzo conjunto entre la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y pescadores locales. La búsqueda fue de tal magnitud que las labores de rastreo se extendieron desde Barú hasta las costas del departamento de Sucre.

El rescate y atención médica

De acuerdo con las primeras informaciones, los jóvenes pasaron la noche en altamar antes de recibir la asistencia oportuna de los organismos de socorro. Una vez puestos a salvo, fueron trasladados a un centro de salud en la zona de Barú, donde actualmente reciben atención médica preventiva.

Hasta el momento, no se han entregado detalles oficiales sobre el parte médico definitivo ni las circunstancias exactas en las que fueron localizados, pero se ha confirmado de manera categórica que se encuentran fuera de peligro.

"Un verdadero milagro"

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció de manera emotiva tras conocer la noticia, calificando el desenlace como un hecho divino:

"Gracias a Dios, los jóvenes Luciana Dangond y Gerónimo Ibarra aparecieron con vida en Barú. Es un verdadero milagro. La Virgen también los protegió con su manto. Mi abrazo solidario a sus familias por esos momentos de angustia indescriptible. Un reconocimiento especial a la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía, a los pescadores de la zona y a los demás rescatistas por su incansable labor".

Se espera que en las próximas horas las autoridades marítimas ofrezcan una rueda de prensa para esclarecer las fallas técnicas o humanas que provocaron que la moto acuática quedara a la deriva en el mar Caribe.