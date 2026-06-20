A 20 meses del Metro, abren diálogo sobre los espacios bajo el viaducto

A menos de 20 meses de la entrada en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, Bogotá Cómo Vamos lanzó Metro20, una iniciativa para conversar con la ciudadanía sobre los espacios que quedarán alrededor y debajo del viaducto.

Preparar la ciudad antes del primer viaje

La llegada del Metro de Bogotá no solo cambiará la forma de moverse por la ciudad. También transformará los espacios públicos, las dinámicas urbanas y la vida cotidiana de miles de personas que vivirán, trabajarán o transitarán cerca del trazado.

Por eso, Bogotá Cómo Vamos abrió Metro20, una iniciativa ciudadana que busca acompañar los últimos meses de construcción y la próxima entrega de la Primera Línea del Metro. El espacio propone discutir cómo se integrará esta infraestructura con los barrios y qué condiciones deben tener los entornos para ser seguros, accesibles y útiles para la ciudadanía.

El primer encuentro estará dedicado a un tema concreto: la iluminación de los espacios bajo el viaducto. La conversación abordará cómo la luz puede influir en la percepción de seguridad, la movilidad peatonal y ciclista, el uso del espacio público, la actividad económica, la apropiación ciudadana y la convivencia.

¿Qué se discutirá en Metro20?

La propuesta de iluminación contempla elementos como andenes, ciclorrutas, calzadas mixtas, arborización, mobiliario urbano y espacios de permanencia. La idea es revisar cómo estos componentes pueden ayudar a que los espacios bajo el Metro no sean solo zonas de paso, sino corredores urbanos integrados a la ciudad.

Metro20 también busca recoger preguntas de fondo: si las personas se sentirán seguras caminando por estos lugares, qué actividades podrían desarrollarse bajo el viaducto, cómo se conectarán peatones, ciclistas y usuarios del sistema, y cómo deberían verse estos espacios dentro de 10 o 20 años.

La iniciativa se desarrollará a través de encuentros ciudadanos y conversaciones con expertos en las localidades por donde pasará el Metro. Además, los ciudadanos podrán participar con reportes, comentarios y propuestas a través de la plataforma Metro Cómo Vamos, un ejercicio de seguimiento cívico al proyecto.

El primer encuentro se realizará el 25 de junio, en la Universidad Javeriana, y tendrá como aliados a Despacio y El Tiempo. La invitación está dirigida a ciudadanos interesados en aportar ideas sobre iluminación, seguridad, espacio público, movilidad y cultura ciudadana alrededor del Metro.

Con Metro20, la discusión no se limita a cuándo empezará a funcionar el tren. La pregunta es cómo se prepara Bogotá para habitar los espacios que el Metro dejará a nivel de calle.