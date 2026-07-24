Bogotá podría enfrentar problemas de energía desde 2028

Bogotá podría enfrentar dificultades para garantizar el suministro de energía a partir de 2028 si no se construyen nuevas líneas de transmisión eléctrica. Así lo advirtió Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), al señalar que los retrasos en estas obras ponen en riesgo la capacidad de abastecimiento de la ciudad.

Según explicó el directivo, la capital ya no tiene margen para seguir aplazando los proyectos, ya que son fundamentales para transportar energía desde otras regiones del país y responder al crecimiento de la demanda.

Actualmente, Bogotá recibe gran parte de su energía de las hidroeléctricas de Guavio y Chivor, además de la termoeléctrica Termozipa y las plantas del sistema del río Bogotá.

El problema, según el GEB, es que si algunas de estas fuentes reducen su generación por mantenimientos o por una sequía asociada al fenómeno de El Niño, la capacidad instalada no sería suficiente para cubrir toda la demanda de la ciudad.