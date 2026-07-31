Este viernes 31 de julio de 2026, diferentes sectores de Bogotá presenciarán cortes de agua debido a labores de mantenimiento en la infraestructura hidráulica. Es vital que los residentes planifiquen adecuadamente y se preparen para estos cortes que buscan mejorar la calidad del servicio.

Barrios afectados

Engativá: Los sectores de Normandía y Villa Luz estarán sin agua desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 2.

Suba: Los barrios Rincón y Lisboa experimentarán interrupciones de 2:00 p.m. a 12:00 a.m. 3.

Usaquén: Las áreas de Torca y Verbenal enfrentarán cortes entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Recomendaciones para los ciudadanos

Almacenar suficiente agua para el consumo diario durante el período de corte.

Mantener las llaves cerradas para prevenir la entrada de residuos en el sistema de plomería.

Seguir las actualizaciones de la empresa de acueducto sobre posibles cambios en horarios.

Estos trabajos son fundamentales para garantizar un servicio de abastecimiento confiable en la ciudad. Para más detalles, puede contactar al Acueducto de Bogotá a través de sus canales oficiales.