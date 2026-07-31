El 31 de julio de 2026, sectores en Bogotá, Funza y Chía experimentarán cortes de energía programados.

Estos son parte de labores de mantenimiento en la red eléctrica, con el objetivo de mejorar la calidad del suministro. Bogotá verá interrupciones en diferentes horarios según el área. Así serán los cortes:

Antonio Nariño Barrio La Fragua (Cl. 10 Sur a Cl. 12 Sur entre Cra. 4 y Cra. 6) 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Chapinero Barrio Chicó Norte II Sector (Cl. 99 a Cl. 101 entre Cra. 12 y Cra. 15) 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Ciudad Bolívar Barrios Villa Gloria y Villas El Diamante (Cra. 17 a Cra. 19 entre Cl. 68 Sur y Cl. 70 Sur) 7:45 a. m. a 5:15 p. m.

Engativá Barrio La Granja (Cl. 76 a Cl. 79 entre Cra. 84 y Cra. 86) 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Kennedy Barrio Ciudad Kennedy Oriental (Cl. 25 Sur a Cl. 27 Sur entre Cra. 72 y Cra. 74) | 7:45 a. m. a 4:00 p. m. Barrio Boitá (Cra. 71 a Cra. 73 entre Cl. 45 Sur y Cl. 49 Sur) | 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Puente Aranda Barrio Comuneros (Cra. 31 a Cra. 33 entre Cl. 3 y Cl. 6) | 8:15 a. m. a 12:00 m. Barrio Salazar Gómez (Cra. 64 a Cra. 66 entre Cl. 8 y Cl. 10) | 7:45 a. m. a 4:45 p. m. Barrio Los Ejidos (Cra. 39 a Cra. 41 entre Cl. 6 y Cl. 8) | 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Santa Fe Barrio Las Aguas (Cra. 2 a Cra. 4 entre Cl. 17 y Cl. 19) 8:00 p. m. a 11:59 p. m.

Suba Barrio Barajas Norte (Vereda Chorrillos) | 5:30 p. m. a 11:59 p. m. Barrio La Lomita (Cl. 212 a Cl. 214 entre Cra. 143 y Cra. 145) | 5:30 p. m. a 11:59 p. m.

Teusaquillo Barrio Chapinero Occidental (Cl. 60 a Cl. 62 entre Cra. 15 y Cra. 17) 8:00 a. m. a 12:00 m.

Usaquén Barrio Escuela de Infantería (Cl. 99 a Cl. 101 entre Cra. 13 y Cra. 15) | 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Barrio San Antonio Noroccidental (Cl. 172 a Cl. 174 entre Cra. 19 y Cra. 21) | 9:00 a. m. a 5:00 p. m.



Municipios Aledaños (Cundinamarca)

Funza: Vereda Florida 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Vereda Florida Chía: Sectores Canelón y Villa Los Pinos 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sectores Canelón y Villa Los Pinos

Para mitigar los inconvenientes:

Cargue sus dispositivos electrónicos previamente. Prepare linternas y baterías de repuesto. Reorganice tus actividades considerando los cortes. Provisiónese de agua si dependes de sistemas de bombeo.

Por más detalles y horarios, revise las comunicaciones de la empresa eléctrica. Estar bien informado le ayudará a organizarse y reducir el impacto de estas interrupciones.