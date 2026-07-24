Más de 2.600 estudiantes estrenan comedores escolares en Bogotá

Los tres espacios ya están en funcionamiento y atienden a estudiantes de jornada única:

* Torquigua: presta el servicio desde el 10 de junio y beneficia a más de 1.100 estudiantes.

* Alexander Fleming: inició operaciones el 17 de junio con capacidad para 560 alumnos.

* Buenavista Calasanz: funciona desde el 8 de julio y atiende a cerca de 1.200 estudiantes.

La construcción y adecuación de estos comedores representó una inversión de 3.228 millones de pesos.

Con esta entrega, la Administración Distrital completa 23 nuevos comedores escolares durante el actual gobierno y avanza en la meta de habilitar 30 nuevos espacios para llegar a 242 comedores escolares en funcionamiento en Bogotá.

El Distrito también espera que, al finalizar la administración, el 55 % de las raciones del Programa de Alimentación Escolar correspondan a comidas calientes, lo que significaría 170.000 raciones adicionales frente al inicio del cuatrienio.

Actualmente, el PAE entrega en promedio 841.599 complementos alimentarios diarios, beneficiando a 675.178 estudiantes de colegios oficiales entre refrigerios y servicios de desayuno, almuerzo y cena.

