Más de 2.600 estudiantes estrenan comedores escolares en Bogotá

Más de 2.600 estudiantes de colegios oficiales de Bogotá ya cuentan con nuevos comedores escolares para recibir alimentación caliente durante su jornada académica. Los espacios fueron entregados por el alcalde Carlos Fernando Galán en las instituciones educativas Torquigua, Alexander Fleming y Buenavista Calasanz.
La entrega se realizó en el colegio Torquigua, en la localidad de Engativá, donde el mandatario destacó que esta infraestructura busca fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE), mejorar el bienestar de los estudiantes y contribuir a su permanencia en las aulas.
Los tres espacios ya están en funcionamiento y atienden a estudiantes de jornada única:
* Torquigua: presta el servicio desde el 10 de junio y beneficia a más de 1.100 estudiantes.
* Alexander Fleming: inició operaciones el 17 de junio con capacidad para 560 alumnos.
* Buenavista Calasanz: funciona desde el 8 de julio y atiende a cerca de 1.200 estudiantes.
La construcción y adecuación de estos comedores representó una inversión de 3.228 millones de pesos.
Con esta entrega, la Administración Distrital completa 23 nuevos comedores escolares durante el actual gobierno y avanza en la meta de habilitar 30 nuevos espacios para llegar a 242 comedores escolares en funcionamiento en Bogotá.
El Distrito también espera que, al finalizar la administración, el 55 % de las raciones del Programa de Alimentación Escolar correspondan a comidas calientes, lo que significaría 170.000 raciones adicionales frente al inicio del cuatrienio.
Actualmente, el PAE entrega en promedio 841.599 complementos alimentarios diarios, beneficiando a 675.178 estudiantes de colegios oficiales entre refrigerios y servicios de desayuno, almuerzo y cena.